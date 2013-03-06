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'Kanatlı Denizatı' broşu 8 yıl sonra Türkiye'de

Kanatlı Denizatı broşu 2006 yılından bu yana yurtdışında Interpol aracılığıyla aranıyordu

06 Mart 2013 13:03

Uşak Arkeoloji Müzesi'nden 2005 yılında çalınan ve Almanya'da bulunan 'Kanatlı Denizatı' Türkiye'ye iade edildi.

Karun Hazinesi'nin en önemli parçası olan ''Kanatlı Denizatı'' broşu Türkiye'ye iade edildi.

2005 yılında Uşak Arkeoloji Müzesi'nden çalınan ''Kanatlı Denizatı'' broşunun nerede olduğuna dair çeşitli iddialar vardı.

Som altından ve milyonlarca lira değerindeki mücevherin geçen sene Kasım ayında Almanya'da bulunduğu açıklanmıştı.

Soyguna sebebiyet veren, sahtesiyle önemli eseri değiştiren müze müdürü ise 10 yıl ceza almıştı.

 

Karun hazineleri

 

Tevrat ve İncil’de ‘Karah’, Anadolu'da ‘Karun’ diye anılan Lidya Kralı Krezüs, M.Ö 560 yılında tahta geçerek, M.Ö 546 yılına kadar dönemin en zengin krallığını yönetti. Uşak’ın Güre beldesi yakınlarındaki Tekin Köyü'nden 1965- 1968 yılları arasında çıkarılan ve yasadışı yolla yurtdışına kaçırılan hazinelerin bu döneme ait olduğu biliniyor.

Mezarlardan çıkarılarak çeşitli yıllarda New York Metropolitan Müzesi’ne satılan bu paha biçilmez eserler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ısrarlı mücadelesi sonucu 1993 yılında Türkiye’ye iade edilmişti. 363 parçadan oluşan Karun Hazineleri, Uşak Müzesi’nde sergileniyor.yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise 0.9 puanlık azalışla yüzde 17.5 olarak gerçekleşti.

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