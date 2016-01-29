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Kanal D'ye "Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe Öğretmen cezası!

RTÜK, kanala Ayşe Çelik'in katıldığı program nedeniyle o ayki reklam gelirinin yüzde 2'si kadar ceza kesti

29 Ocak 2016 17:57

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show’a Diyarbakır’dan canlı bağlanarak, “çocuklar ölmesin” diyen ve öğretmen olduğunu söyleyen Ayşe Çelik'in “terör dili kullandığını” savunarak, Kanal D’ye rekor bir ceza kestiği belirtildi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre; AKP ve MHP’li üyelerin kararıyla verilen cezaya göre Kanal D, o ay aldığı reklam gelirlerinin yüzde 2’sini ceza olarak ödeyecek. Haberde bu rakamın da yaklaşık 900 bin lira olacağı ifade edildi.

Kanal D’nin yüksek oranda ceza almasına neden olan RTÜK raporunda da tartışma yaratacak ifadelere yer verildi. “Programa katılan konuğun terör örgütünün kullandığı lisanı kullanmak suretiyle” ifadelerine yer veren raporda, şunlar dile getirildi:

“Devletin terör örgütüne yönelik yürüttüğü askeri operasyonları masum insanların ölümüne sebep olan eylemler şeklinde ifade ettiği kanaatine varılmış olup, konuğun kullandığı söylemin, terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösterme amacı taşıdığı izlenimi oluşmaktadır.”

 

“Alkışlatarak destekledi”

 

Tartışma yaratan RTÜK raporunda, programın sunucusu Beyazıt Öztürk de suçlanarak, “Program sunucusu hiç müdahalede bulunmadığı gibi, programa telefonla bağlanan Ayşe Çelik isimli şahsı alkışlattırarak kişinin yaptığı açıklamaları desteklemiştir” dendi.

 

Ayşe Çelik ne demişti?

 

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a Diyarbakır’dan telefonla bağlanan Ayşe Çelik, şunları söylemişti:

“Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Öğrencilerini terk eden öğretmenlere seslenmek istiyorum. Bir daha oralara nasıl dönecekler. O tertemiz çocukların gözlerinin içine nasıl bakacaklar. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın."

Ayşe Çelik hakkında 'terör örgütü propogandası' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Daha sonra eleştiriler üzerine açıklama yaparak, kendisinin bir polis çocuğu olduğunu belirten Beyazıt Öztürk, “Terör örgütünü alkışlatmak gibi bir durum yok. İstemeden kırdıklarım olduysa özür dilerim” demişti.

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