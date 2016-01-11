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Beyazıt Öztürk'e terör soruşturması!

"Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe Öğretmen hakkında 'terör propogandası' soruşturması açılmıştı

11 Ocak 2016 12:42

Beyazıt Öztürk ve Beyaz Show programının sorumlusu hakkında 'terör soruşturması' başlatıldı.

Habertürk'ten Gökay Usanmaz'ın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Beyaz Show'un yapımcısı ile ünlü sunucu Beyazıt Öztürk ve programda konuşan Ayşe Çelik hakkında soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "8 Ocak 2016 tarihinde Kanal D isimli televizyon kanalında yayınlanan Beyaz Show isimli programda terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca 9 Ocak tarihinde soruşturma başlatılmıştır. Program CD'si incelenmeye alınmış olup, program sorumlusu, canlı yayına bağlanan ve program sunucusu soruşturma kapsamına alınmıştır" denildi.

Ayşe Öğretmen ne demişti?

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a Diyarbakır’dan telefonla bağlanan Ayşe Çelik, şunları söylemişti:

“Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Öğrencilerini terk eden öğretmenlere seslenmek istiyorum. Bir daha oralara nasıl dönecekler. O tertemiz çocukların gözlerinin içine nasıl bakacaklar. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın."

 

Ne olmuştu?

Programa bağlanarak Diyarbakır’da yaşananlara dikkat çeken ve kendisini öğretmen olarak tanıtan konuk hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Beyazıt Öztürk ise yaptığı açıklamada "Ben polis çocuğuyum" diyerek özür dilemişti.

 

 

 

 

 

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