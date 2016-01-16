Beyaz Show'da "Ayşe Öğretmen yalnız değildir" protestosu!

Diyarbakır'da yaşadığını ve öğretmen olduğunu belirten Ayşe Çelik'in telefonla bağlanarak "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Sessiz kalmayın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" demesinin ardından ilk bölümü yayınlanan Beyaz Show'a katılan izleyicilerin bir kısmı "Ayşe Öğretmen yalnız değildir" diye slogan attı. Sloganlar üzerine yayının sesi kesilirken, program Beyazıt Öztürk'ün anonsuyla VTR'ye girdi. Protestonun Öğrenci Kolektifleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, normalde 3 saatten uzun süren Beyaz Show'un bu haftaki bölümü yaklaşık 1 saat sürdü.

Beyaz Show'un açılışında, programın geçen haftaki bölümünde yaşananlardan bahsedilmedi. Programın açılışında konuşan Beyazıt Öztürk, “Beni buradan bilen ve buramı bilen herkese, ekran başındakilere, burada olan bütün seyircilere canı gönülden çok çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Programın ilerleyen dakikalarında stüdyoda bulunan bir grup izleyicinin Beyazıt Öztürk'ü protesto etmesi üzerine yayının sesi kesildi ve program VTR'ye girdi. Bant yayının gösterilmesinin ardından stüdyoya bağlanıldığında konudan bahsedilmedi.Ayşe Çelik'i desteklemek için pankart açan ve slogan atan grubun, canlı yayına verilen ara esnasında dışarı çıkarılışı kameralara böyle yansıdı:

Öğrenci Kolektifleri'nin Canlı Yayında Ayşe Öğretmen için #BeyazShow eylemi pic.twitter.com/4M3hj4uGRB — ANTİ FAŞİZM (@antifszm) 15 Ocak 2016

Beyaz Show'un geçen hafta yayınlanan bölümüne telefonla bağlanan ve öğretmen olduğunu belirten Ayşe Çelik, “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Burada çocuklar ölüyor" demişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ayşe Çelik adından Diyarbakır'da görev yapan bir öğretmenin kadrolarında bulunmadığını açıklamış, Kanal D'nin yayınladığı özür metninde de “Beyazıt Öztürk, toplumun her kesimini kucaklayan tarzına rağmen böylesi bir provokasyonun içine çekilmeye çalışılmıştır. Doğan TV ve Kanal D ilk günden bugüne devletin yanında yer almıştır” ifadeleri yer almıştı.

Konuyla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk de "Keyifle telefona gittim ancak, ‘Çocuklar ölüyor burada’ diye bir tepkiyle karşılaşınca beynim durdu. 'Ne yapacağım' diye kendi iç sesimi dinlemekten konuşulanı dinleyemedim. Bir niyetin olduğunu anlayamadım. Öğretmenim deyince de inandım ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Terör örgütünü alkışlatmak gibi bir durum yok. İstemeden kırdıklarım olduysa özür dilerim" diye konuşmuştu.

Programın yarattığı tartışmanın ardından, Beyaz Show'un yapımcısı ile ünlü sunucu Beyazıt Öztürk ve programda konuşan Ayşe Çelik hakkında soruşturma başlatılmıştı.