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Kanal D’den Ayşe Öğretmen açıklaması: Provokasyon yapıldı; biz devletin yanındayız

Canlı yayınına bağlanan Ayşe Öğretmen'in sözleri sosyal medyada gündem oldu

09 Ocak 2016 22:57

Kanal D, Beyaz Show’a bağlanarak Diyarbakır’da süren çatışmaları "Sessiz kalmayın. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” sözleriyle eleştiren, isminin Ayşe Çelik olduğu iddia edilen kişi için bir açıklama yayınladı. “Bir provokasyonun perde arkası” spotuyla paylaşılan açıklamada “Beyazıt Öztürk, toplumun her kesimini kucaklayan tarzına rağmen böylesi bir provokasyonun içine çekilmeye çalışılmıştır.  Doğan TV ve Kanal D ilk günden bugüne devletin yanında yer almıştır” ifadeleri yer aldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) televizyon programında açıklama yapan kişinin Milli Eğitim Bakanlığı ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı: Beyaz Show’a bağlanan kadın, öğretmen değil

Kanal D'nin açıklaması şöyle:

"08.01.2016 tarihli Beyaz Show Programı'nda gerçekleştirilen bir telefon bağlantısına dair yaşananları kamuoyuyla paylaşma lüzumu hissettik. Beyazıt Öztürk, 20 yıldır Kanal D ekranında herkesin çok yakından bildiği, eğlence içerikli show programı yapmaktadır. Dün gece yayından sonra, yaptığımız araştırma sonucunda elde ettiğimiz bilgiler aşağıdaki gibidir; Kendisini Ayşe Çelik, Öğretmen olarak tanıtan kişi, konuklara 'ünlü olmadan önce yaptığınız ve şimdi özlediğiniz neler var', 'hayranlarınızla başınıza gelen en tuhaf şey nedir', 'kendinizi eleştirirseniz neyinizi eleştirirsiniz' sorularını sormak istediğini aktarmıştır. Ardından cep telefonundan yayına bağlanmıştır. Yayında bambaşka konuları dile getirmiş ve sonrasında da sosyal medyada gündem oluşturmuştur. Beyazıt Öztürk, istisnasız bu ülkede herkesin sevdiği, programında asla siyasete yer vermeyen, toplumun her kesimini kucaklayan tarzına rağmen böylesi bir provakasyonun içine çekilmeye çalışılmıştır. 23 yıllık yayın tarihinde ülkemizin değerlerine ve menfaatlerine bakışı çok belirgin olup, terörün her türlüsüne karşı Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü ilke edinmiş Kanal D olarak hem böylesi bir provakasyonun hedefi olmanın hem de akla hayale gelmeyecek senaryolarla yıpratılma gayretinin üzülerek farkındayız. Doğan TV ve  Kanal  D ilk günden bugüne devletin yanında yer almıştır. Altını çizerek bir kez daha belirtmek isteriz ki hiçbir suistimal ve iftira çizgimizi ve duruşumuzu değiştirmeyecektir. İyi niyetle bakan gözlerin hemen farkedebileceği bu provakasyona karşı Kanal D Yönetimi söz konusu kişiye dair tüm hukuki süreçleri işletecektir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Not: Metindeki yazım hataları düzeltilmemiştir

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