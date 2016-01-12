Kanal D özürle yetinmedi, Ayşe Öğretmen'in bağlandığı bölümü sansürledi!

Kanal bünyesinde yayınlanan programların kayıtlarını internet sitesinde yeniden paylaşan Kanal D, Diyarbakır'dan katıldığını ve öğretmen olduğunu belirten Ayşe Çelik'in bağlandığı ve "Sessiz kalmayın. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği bölümü sitesinde yayınlamadı.

Beyaz Show'un cuma akşam yayınlanan bölümüne telefonla bağlanan ve öğretmen olduğunu belirten Ayşe Çelik, “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Burada çocuklar ölüyor" demişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ayşe Çelik adından Diyarbakır'da görev yapan bir öğretmenin kadrolarında bulunmadığını açıklamış, Kanal D'nin yayınladığı özür metninde de “Beyazıt Öztürk, toplumun her kesimini kucaklayan tarzına rağmen böylesi bir provokasyonun içine çekilmeye çalışılmıştır. Doğan TV ve Kanal D ilk günden bugüne devletin yanında yer almıştır” ifadeleri yer almıştı.

Konuyla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk de "Keyifle telefona gittim ancak, ‘Çocuklar ölüyor burada’ diye bir tepkiyle karşılaşınca beynim durdu. 'Ne yapacağım' diye kendi iç sesimi dinlemekten konuşulanı dinleyemedim. Bir niyetin olduğunu anlayamadım. Öğretmenim deyince de inandım ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Terör örgütünü alkışlatmak gibi bir durum yok. İstemeden kırdıklarım olduysa özür dilerim" diye konuşmuştu.

Programın yarattığı tartışmanın ardından, Beyaz Show'un yapımcısı ile ünlü sunucu Beyazıt Öztürk ve programda konuşan Ayşe Çelik hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ayşe Çelik'in, "Yazık; insanlar ölmesin anneler ağlamasın" dediği Beyaz Show'un 8 Ocak 2016 Cuma günü yayınlanan son bölümü, Kanal D'nin internet sitesinde yer almadı.