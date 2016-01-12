Demirtaş'tan Beyaz Show açıklaması: Ahmet Kaya’da olduğu gibi bu özürden dolayı da özür dileyecekler

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Beyazıt Öztürk’ün, programına telefonla bağlanan Ayşe Çelik isimli öğretmenin “Çocuklar ölmesin” sözleri için özür dilediğini hatırlatarak “Barış konuşması yapıldığı için programcıya özür diletiliyor. Gün gelecek bu özürden dolayı da özür dileyecek bunlar, Ahmet Kaya'da olduğu gibi” dedi.

Demirtaş, “Çocuklar ölmesin” denildiği için yaygara kopartıldığını söyleyerek “Bilin ki suçlunun yüzüne fener tutulduğu içindir, panik bundan” dedi.

Demirtaş’ın grup toplantısında yaptığı açıklama şöyle:

O programda (Beyaz Show) bir suç işlenmedi. (Demirtaş programa bağlanan Ayşe Çelik’in konuşmasının tam metnini okudu) Konuşanın adı Ayşe midir öğretmen midir hiç fark etmez. Ama söyledikleri doğru. Bombayı kurşunu kimin attığını söylemiyor. Çocukları bebekleri kimin öldürdüğünü söylemiyor, kimseyi suçlamıyor. İnsani çağrı yapıyor.

Her ne hikmetse AKP üstüne alınıyor. Biri ‘katil’ diye bağırınca hemen ayağa kalkıyorlar. Nedir burada paniğin nedeni. Barış kelimesinden korkacak ne yaptın. Bunların duyulması senin hangi kara yüzünü açığa çıkarıyor. Zannedersin ki bütün ülkeyi tehdit etmiş, Havuz medyasını, yargısını konuşmayı yapanın üstüne salıyor.

Bu konuşmanın altına imza atmayacakların önce insanlığın sorgulamak lazım. İnsani duyarlılık çağrısı yapıyor, ‘ülkemde kan akmasın’ diyor. Çözüm sürecinde, hükümetin başbakanı bunları söylüyordu.

Suçlunun yüzüne objektif tutulduğu için, fener tutulduğu için. Bir yerde tedbirini alamadıkları bir canlı yayında bütün gerçekleri söylüyor, bütün mekanizma devredışı kalıyor. Mevzu kadın değildir, dinleyenleri cezalandırmak lazım.

Mevzu program yapımcısı telefonda konuşan değil, onlar üzerinden bütün toplum üzerine korku salmak istiyorlar. Aklından barış geçen kim varsa bak başına bunlar gelir. Ünlü olmanız durumu değiştirmez, anında ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan soruşturma açılır.

Sessiz kalmanız vaaz ediliyor. Çıkarılıyor, barış konuşmasını yayınladığı için özür diletiyorlar. Gün gelecek, bu özürden de özür dileyecek bunlar. Ahmet Kaya mevzunda olduğu gibi.