Can Dündar: Sizce Beyaz mı daha tutsak biz mi?

MİT TIR'larındaki silah ve mühimmat görüntülerini yayımladıkları nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Beyaz Show'daki "Güneydoğu'da çocuklar ölmesin, sessiz kalmayın" isyanıyla Türkiye gündemine oturan Ayşe Çelik'in sözleri sonrası hakkında terör soruturması başlatılan Beyazıt Öztürk hakkında değerlendirmede bulundu.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dündar, Kanal D ana haber canlı yayınına katılarak özür dileyen Beyazıt Öztürk hakkında "Sizce Beyaz mı daha tutsak biz mi?" diye sordu.