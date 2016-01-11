T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki Beyaz: 2015'in en itibarlısı seçildi, 2016'ya "Çocuklar ölmesin" sözü için özür dileyerek başladı

Marketing Türkiye 2015'in ödüllerini cuma akşamı vermişti

11 Ocak 2016 19:48

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a bağlanarak Diyarbakır’da süren çatışmalara ilişkin "Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” diyen ve kayıtsız kalınmamasını isteyen Ayşe Çelik’in sözleri için özür dileyen ve “Devletimizin yanındayız” diyen Beyazıt Öztürk'ün, aynı gün Marketing Türkiye tarafından '2015’te İtibarını En Çok Arttıran Ünlü' seçildiği öğrenildi.

Marketing Türkiye tarafından 8 Ocak Cuma gecesi düzenlenen TheOneAwards gecesine Beyaz Show programının çekimlerinden dolayı katılamayan Beyazıt Öztürk, ödül törenine bir video mesaj gönderdi.

Video mesajda ödülü kendisi ve ekibi adına aldığını belirten Beyazıt Öztürk “Gerçekten de bir çok ödül törenine katıldım katılmaya çalıştım. Üniversiteler olsun, özel şirketler olsun, gazeteler, dergiler olsun ama aldığım en  önemli ödüllerden bir tanesi. Orada olmayı gerçekten çok isterdim” dedi.

Beyazıt Öztürk'ün video mesajı için tıklayanız.

ETİKETLER

beyazıt öztürk

İlgili Haberler

Yeni Şafak ve Sabah'a göre "Çocuklar ölüyor, susmayın" diyen Diyarbakır'dan Ayşe Öğretmen 'terör propagandası' yaptı!

Beyaz Show canlı yayınına bağlanan Ayşe Öğretmen'in sözleri sosyal medyada gündem oldu

"Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe Öğretmen hakkında 'terör propogandası' soruşturması

Beyaz Show'a Diyarbakır'dan bağlanan Ayşe Öğretmen, "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız?" demişti

Kanal D'den sonra 'polis çocuğu' olarak Beyaz da özür diledi!

"Çocuklar ölüyor burada’ diye bir tepkiyle karşılaşınca beynim durdu. Kendi iç sesimi dinlemekten bir niyet olduğunu anlayamadım"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24