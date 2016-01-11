İki Beyaz: 2015'in en itibarlısı seçildi, 2016'ya "Çocuklar ölmesin" sözü için özür dileyerek başladı

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a bağlanarak Diyarbakır’da süren çatışmalara ilişkin "Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” diyen ve kayıtsız kalınmamasını isteyen Ayşe Çelik’in sözleri için özür dileyen ve “Devletimizin yanındayız” diyen Beyazıt Öztürk'ün, aynı gün Marketing Türkiye tarafından '2015’te İtibarını En Çok Arttıran Ünlü' seçildiği öğrenildi.

Marketing Türkiye tarafından 8 Ocak Cuma gecesi düzenlenen TheOneAwards gecesine Beyaz Show programının çekimlerinden dolayı katılamayan Beyazıt Öztürk, ödül törenine bir video mesaj gönderdi.

Video mesajda ödülü kendisi ve ekibi adına aldığını belirten Beyazıt Öztürk “Gerçekten de bir çok ödül törenine katıldım katılmaya çalıştım. Üniversiteler olsun, özel şirketler olsun, gazeteler, dergiler olsun ama aldığım en önemli ödüllerden bir tanesi. Orada olmayı gerçekten çok isterdim” dedi.

Beyazıt Öztürk'ün video mesajı için tıklayanız.