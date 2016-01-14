"Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe Çelik: PKK’nın yapmış olduğu hiçbir eylemi kesinlikle tasvip etmiyorum

Beyaz Show'a telefonla bağlanarak Diyarbakır’da süren çatışmaları "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Çocuklar ölmesin" sözleriyle eleştiren ve hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Çelik savcılığa ifade verdi. Çelik’in soruşturma dosyasında, “ PKK’nın yapmış olduğu hiçbir eylemi kesinlikle tasvip etmiyorum. Söz konusu eylemler nedeniyle ben de mağdur oldum” diyerek, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Milliyet'ten Musa Kesler’in haberine göre, soruşturma dosyasında Dicle Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Öğretmenliği bölümü mezunu olduğunu anlatan Çelik, ifadesinde şunları söyledi:

“Terör propagandası amacım yoktu”

“Terör örgütünün faaliyetlerini meşru göstermek gibi bir amacım yoktu. Terör propagandası yapma amacım da yoktu. Çalışıyor olmasam da mesleğim öğretmenlik. Konuşmalarım saptırıldığını ve örgüt propagangadası yapmışım gibi bir hava oluşturulduğunu düşünüyorum. Kendi istediğim ve irademle yaptığım bir konuşmaydı. PKK’nın yapmış olduğu hiçbir eylemi kesinlikle tasvip etmiyorum. Bunları televizyonda söyleyemedim. Söz konusu eylemler nedeniyle ben de mağdur oldum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum.”

Diyarbakır’daki soruşturma “yetkisizlik” gerekçesiyle Bakırköy’e gönderildi. İki soruşturma birleştirilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Soruşturma kapsamında Beyazıt Öztürk’ün de ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Ayşe Çelik, 8 Ocak’ta Kanal D’de yayımlanan “Beyaz Show” adlı programa telefonla bağlanarak bölgede yaşanan olaylar ve yapılan operasyonlarla ilgili yorumlar yapmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Çelik hakkında İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise programın sunucusu Beyazıt Öztürk hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.