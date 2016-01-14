T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe Çelik: PKK’nın yapmış olduğu hiçbir eylemi kesinlikle tasvip etmiyorum

"Konuşmalarım saptırıldı ve örgüt propagangadası yapmışım gibi bir hava oluşturuldu"

14 Ocak 2016 13:35

Beyaz Show'a telefonla bağlanarak Diyarbakır’da süren çatışmaları "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Çocuklar ölmesin" sözleriyle eleştiren ve hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Çelik savcılığa ifade verdi. Çelik’in soruşturma dosyasında, “ PKK’nın yapmış olduğu hiçbir eylemi kesinlikle tasvip etmiyorum. Söz konusu eylemler nedeniyle ben de mağdur oldum” diyerek, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Milliyet'ten Musa Kesler’in haberine göre, soruşturma dosyasında Dicle Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Öğretmenliği bölümü mezunu olduğunu anlatan Çelik, ifadesinde şunları söyledi:

 

“Terör propagandası amacım yoktu”

 

“Terör örgütünün faaliyetlerini meşru göstermek gibi bir amacım yoktu. Terör propagandası yapma amacım da yoktu. Çalışıyor olmasam da mesleğim öğretmenlik. Konuşmalarım saptırıldığını ve örgüt propagangadası yapmışım gibi bir hava oluşturulduğunu düşünüyorum. Kendi istediğim ve irademle yaptığım bir konuşmaydı. PKK’nın yapmış olduğu hiçbir eylemi kesinlikle tasvip etmiyorum. Bunları televizyonda söyleyemedim. Söz konusu eylemler nedeniyle ben de mağdur oldum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum.”

Diyarbakır’daki soruşturma “yetkisizlik” gerekçesiyle Bakırköy’e gönderildi. İki soruşturma birleştirilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Soruşturma kapsamında Beyazıt Öztürk’ün de ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Ayşe Çelik, 8 Ocak’ta Kanal D’de yayımlanan “Beyaz Show” adlı programa telefonla bağlanarak bölgede yaşanan olaylar ve yapılan operasyonlarla ilgili yorumlar yapmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Çelik hakkında İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise programın sunucusu Beyazıt Öztürk hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. 

ETİKETLER

ayşe çelikayşe öğretmenbeyaz showbeyazıt öztürkpropagandaçocuklar ölmesinhaberifade

İlgili Haberler

Kanal D’den Ayşe Öğretmen açıklaması: Provokasyon yapıldı; biz devletin yanındayız

Canlı yayınına bağlanan Ayşe Öğretmen'in sözleri sosyal medyada gündem oldu

"Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe Öğretmen hakkında 'terör propogandası' soruşturması

Beyaz Show'a Diyarbakır'dan bağlanan Ayşe Öğretmen, "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız?" demişti

Kanal D önünde protesto: Ayşe Çelik benim, çocuklar öldürülmesin

Eylem yapan kadına polis müdahale ederek, elindeki dövizi yırttı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24