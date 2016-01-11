Kanal D önünde protesto: Ayşe Çelik benim, çocuklar öldürülmesin

Kanal D önüne giden bir kadın, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programına telefonla bağlanan ve Diyarbakır’da süren çatışmaları "Sessiz kalmayın. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” sözleriyle eleştiren Ayşe Çelik’in provakasyon yaptığı iddialarını, ‘Ayşe Çelik benim. Çocuklar öldürülmesin’ yazılı döviz açarak protesto etti. Polis, kadına ve olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına müdahale etti, ancak eylemci protestosunu bir süre daha sürdürdü.

Sendika.org’un haberine göre; eylemi düzenleyen Halkevci Kadınlar’dan bir kişi tek başına Kanal D önündeki protestosunu sürdürürken polis ekibi geldi. Polis, kadının elindeki dövizi alarak, yırttı.

“Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada?” diyerek olayı görüntülemeye çalışan gazetecilere üzerine yürüyen polis, basın olduğunu anlatan ve kimliğini gösteren muhabire de, “Ben görmüyorum kimliğini” diyerek karşılık verdi.

Polisin müdahalesine rağmen eylemine devam eden kadın, “Ayşe Çelik benim. Çocuklar öldürülmesin” diyerek eylemi sürdürdü. Kanal D önündeki nöbet bir süre sonra sona erdi.