T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kanal D: Ahmet Hakan'a saldıran 3 kişi AKP Fatih İlçe Teşkilatı üyesi

Kanal D Haber'in elde ettiği bilgilere göre 4 saldırgan da Van Gevaşlı ve birbirleriyle akrabalar

01 Ekim 2015 23:08

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a evinin önünde saldıran 4 kişiden 3'ünün, AKP Fatih İlçe Teşkilatı üyesi olduğu iddia edildi.

Kanal D Ana Haber canlı yayınında aktarılan bilgiye göre, Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve Organize Suçlar Büro Amirliği'ne sevk edilen 4 kişiden 3'ünün AKP üyesi olduğu ortaya çıktı.

Kanal D Haber'in elde ettiği bilgilere göre 4 saldırgan da Van Gevaşlı ve birbirleriyle akrabalar. 4'ü de İstanbul Fatih'te yaşıyor. 

 

Zanlıların sabıkaları da kalabalık

 

29 yaşındaki özel güvenlikçi Uğur Adıyaman, 12 Ekim 2010 tarihinde Fatih AKP Teşkilatı'na üye olmuş. Polisteki kaydı çok kabarık olan Adıyaman'ın, uyuşturucu, birden fazla kişiyi tehdit, resmi belgede sahtecilik suçlarından sabıkası var. Uğur Adıyaman'ın aynı zamanda, 24 yıl önce PKK'ya katılan Seyhan Adıyaman'ın kardeşi olduğu belirtildi.

Saldırganlardan Fuat Elmas da Adıyaman gibi özel güvenlikçi. Elmas da 19 Haziran 2007'de AK Parti Fatih Teşkilatı'na üye oldu ve 2010 yılına kadar özel bir güvenlik firmasında çalıştı.

29 yaşındaki Kamuran Ergin, şu an bir tekstil firmasında çalışıyor. Uyuşturucu ticareti, yaralama ve silahlı yağma suçlarından poliste işlem görmüş.

Ahmet Hakan'a saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişilerin çelişkili ifadeleri ve olayın arkasında başkalarının bulunma ihtimali üzerine savcılıktan 1 günlük ek gözetim izni alındı. Şüpheliler izin alındıktan kısa süre sonra Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Ayrıca gözaltına alınan 4 kişiden ikisinin başta "uyuşturucu madde ticareti yapma", "silahla yağma", "tehdit" gibi birçok suçtan kaydı olduğu bildirildi. 

ETİKETLER

ahmet hakanhürriyetsaldırısaldırganakpak parti üyesi

İlgili Haberler

Ahmet Hakan: Vali aradı, "Tedbir alma konusunda biraz geciktik" dedi Valilik: Hakan koruma çağrısı yapmadı

Gazeteci Ahmet Hakan evinin önünde 4 kişi tarafından saldırıya uğradı

Yeni Akit böyle verdi: 'Hergele' lakaplı Ahmet Hakan'a saldırı!

Yeni Akit'in internet sitesi, Ahmet Hakan'a yönelik saldırının ilk saatlerinde verdiği haber metninde Hakan için bu ifadeyi kullandı

Başbakan Davutoğlu: Ahmet Hakan'a saldırıyı kınıyorum; müsebbipleri bulunur, cezalandırılır

"Gazetecilere dönük olarak yapılan her türlü eylemi ben kınarım"

Ahmet Hakan'a saldıran şüphelinin abisi: Olay çok büyütülüyor!

Şüpheli Uğur Adıyaman'ın abisi Enver Adıyaman, olayda kullanılan aracın kayıtlı olduğu Öz Haydar Turizm adlı şirketin sahibi olduğunu söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24