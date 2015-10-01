Kanal D: Ahmet Hakan'a saldıran 3 kişi AKP Fatih İlçe Teşkilatı üyesi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a evinin önünde saldıran 4 kişiden 3'ünün, AKP Fatih İlçe Teşkilatı üyesi olduğu iddia edildi.

Kanal D Ana Haber canlı yayınında aktarılan bilgiye göre, Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve Organize Suçlar Büro Amirliği'ne sevk edilen 4 kişiden 3'ünün AKP üyesi olduğu ortaya çıktı.

Kanal D Haber'in elde ettiği bilgilere göre 4 saldırgan da Van Gevaşlı ve birbirleriyle akrabalar. 4'ü de İstanbul Fatih'te yaşıyor.

Zanlıların sabıkaları da kalabalık

29 yaşındaki özel güvenlikçi Uğur Adıyaman, 12 Ekim 2010 tarihinde Fatih AKP Teşkilatı'na üye olmuş. Polisteki kaydı çok kabarık olan Adıyaman'ın, uyuşturucu, birden fazla kişiyi tehdit, resmi belgede sahtecilik suçlarından sabıkası var. Uğur Adıyaman'ın aynı zamanda, 24 yıl önce PKK'ya katılan Seyhan Adıyaman'ın kardeşi olduğu belirtildi.

Saldırganlardan Fuat Elmas da Adıyaman gibi özel güvenlikçi. Elmas da 19 Haziran 2007'de AK Parti Fatih Teşkilatı'na üye oldu ve 2010 yılına kadar özel bir güvenlik firmasında çalıştı.

29 yaşındaki Kamuran Ergin, şu an bir tekstil firmasında çalışıyor. Uyuşturucu ticareti, yaralama ve silahlı yağma suçlarından poliste işlem görmüş.

Ahmet Hakan'a saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişilerin çelişkili ifadeleri ve olayın arkasında başkalarının bulunma ihtimali üzerine savcılıktan 1 günlük ek gözetim izni alındı. Şüpheliler izin alındıktan kısa süre sonra Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Ayrıca gözaltına alınan 4 kişiden ikisinin başta "uyuşturucu madde ticareti yapma", "silahla yağma", "tehdit" gibi birçok suçtan kaydı olduğu bildirildi.