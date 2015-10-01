Ahmet Hakan'a saldıran şüphelinin abisi: Olay çok büyütülüyor!

Hürriyet Gazetesi yazarı ve CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programı sunucusu Ahmet Hakan'a saldırıda kullanılan aracın sahibi Enver Adıyaman kardeşinin olaya karışmasına ilişkin “Kaza nedeniyle kavga çıktığı bana söylendi. Olay çok büyütülüyor” dedi.

Ahmet Hakan’a saldırıda kullanılan aracın kiralandığı şirketin sahibi Enver Adıyaman, kardeşi Uğur Adıyaman’ın karıştığı olaya ilişkin Gayrettepe’deki polis ifadesinin hemen ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Odatv'ye konuşan ve gece yarısı polisin kendisini aradığını belirten Enver Adıyaman, “Aracın bana ait olduğunu ancak kardeşimin kullandığını söyledim. Kardeşimle görüşmemde de olayın kaza olduğu söylendi. Nişantaşı’ndaki kazanın ardından kavga çıkmış” dedi.

"Kabul etmemiz söz konusu değil"

Böylesi saldırıları doğru bulmadığını ifade eden Enver Adıyaman, “Ben böyle şeyleri doğru bulmuyorum, kabul etmemiz söz konusu değil” dedi.

Enver Adıyaman olayın da büyütüldüğünü iddia etti. Adıyaman “Olay çok büyütülüyor. Ben kardeşimi takip ediyorum. Kesinlikle farklı işler içinde değil. Küçük bir kaza ardından ağız dalaşı olmuş ve böyle bir kavga yaşanmış” diye konuştu.

Şüphelilerin Ahmet Hakan’ı kanal binası önünde beklediklerine ilişkin kamera kayıtları olduğunun hatırlatması üzerine Enver Adıyaman, “Ben böyle bir şey duymadım” yanıtını verdi.

Enver Adıyaman, olayda kullanılan aracın kayıtlı olduğu Öz Haydar Turizm adlı şirketin kendisine ait olduğunu söyleyerek olayda adı geçen Sunlife Transport adlı şirket ile de ortaklığı bulunduğunu kaydetti.