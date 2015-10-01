Ahmet Hakan: Vali aradı, "Tedbir alma konusunda biraz geciktik" dedi Valilik: Hakan koruma çağrısı yapmadı

İstanbul'daki evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğrayan, avukatları aracılığıyla "çağrılı koruma" durumunun "sürekli koruma"ya dönüştürülmesini isteyen ancak bugüne kadar herhangi bir yanıt alamadığı aktarılan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in kendisini arayarak "Tedbir alma konusunda biraz geciktiğimizi düşünüyoruz" dediğini belirtti.

Hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Hakan, Şahin'in telefon görüşmesinde "Sizin korunmanız konusunda gerekli önlemleri alacağız geçmiş olsun" dediğini söyledi. Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Olayın meydana geldiği gün Sayın Coşkun’un koruma çağrısında bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"01/10/2015 günü 00.30 sularında gazeteci ve Tv Program yapımcısı Ahmet Hakan Coşkun evinin önünde müessif bir saldırıya maruz kalmış, saldırıda darp edilerek yaralanmıştır. Sayın Coşkun hastanede kendisine yapılan tıbbi müdahalenin ardından taburcu edilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve acil şifalar dileriz.

"Emniyet Müdürlüğümüz tarafından olaya karışan dört şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili yapılan ilk incelemede içlerinden ikisinin başta uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla yağma, tehdit gibi birçok suç kayıtlarının olduğu görülmüş, şahıslar haklarındaki tahkikat tüm boyutlarıyla yürütülmekte olup tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecektir.

"Sayın Ahmet Hakan Coşkun’un koruma talebinde bulunmasına rağmen ilgili merciler tarafından koruma tahsisi işleminin yapılmadığını belirten değişik basın ve yayın organları ile sosyal medya mecralarında yer alan haberler ve bilgiler ise gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Coşkun’a, talebi üzerine “çağrı üzerine koruma” tahsisi yapılmış olup müessif olayın meydana geldiği gün Sayın Coşkun’un koruma çağrısında bulunmadığı anlaşılmıştır.

"Fikir ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Temel hak ve özgürlüklerin korunması hususunda başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm kurumlarımız azami şekilde dikkat etmekte ve bu konuları hassasiyetle takip etmektedir."