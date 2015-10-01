Başbakan Davutoğlu: Ahmet Hakan'a saldırıyı kınıyorum; müsebbipleri bulunur, cezalandırılır

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyı kınadı. Davutoğlu, "Kim ne gerekçeyle yaparsa yapsın hiçbir şekilde şiddeti onaylamak mümkün değil. Hele gazetecilere dönük olarak yapılan her türlü eylemi bu anlamda ben kınarım ve doğru görmem. Sorumluları kimse yakalanması için de gerekli çalışmalar yaptırılıyor" dedi.

BM toplantıları için gittiği New York'tan dönerken, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Davutoğlu, "Hürriyet yazarı Ahmet Hakan saldırıya uğradı, tepkiniz nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kabul edilmez, kınıyorum"

"Kim ne gerekçeyle yaparsa yapsın hiçbir şekilde şiddeti onaylamak mümkün değil. Hele gazetecilere dönük olarak yapılan her türlü eylemi bu anlamda ben kınarım ve doğru görmem. O bakımından bunu açıkça vurgulamakta fayda var. Her türlü şiddet bu anlamda kabul edilemez. Sorumluları kimse yakalanması için de gerekli çalışmalar yaptırılıyor.

"Müsebbipleri bulunur, cezalandırılır"

Türkiye bir hukuk devleti ve hukuk devletinde kimin kime ne yaptığı değil ne yapıldığı önemlidir. Yapılan iş suçsa yapan kişi kim olursa olsun suçtur. Murat Sancak için de, Akit için de, Hürriyet için de, Ahmet Hakan için de geçerlidir. Aralarında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak benim için bir fark yoktur. Birinin düşüncesi size daha yakındır, birinin düşüncesi size karşıdır o ayrı bir durumdur. Ama şiddetin her türlüsü yanlıştır ve Hukuk Devleti içinde mutlaka müsebbipleri bulunur ve cezalandırılır.