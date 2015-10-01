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Yeni Akit böyle verdi: 'Hergele' lakaplı Ahmet Hakan'a saldırı!

Yeni Akit'in internet sitesi, Ahmet Hakan'a yönelik saldırının ilk saatlerinde verdiği haber metninde Hakan için bu ifadeyi kullandı

01 Ekim 2015 19:50

Yeni Akit gazetesinin internet sitesi, kamuoyunun gündemine oturan ve zanlılarının gözaltına alındığı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyı duyururken "Hergele lakaplı Ahmet Hakan" ifadesini kullandı.

Yeni  Akit'in internet sitesinde Ahmet Hakan'a yönelik saldırının duyulduğu ilk saatlerde şu metin yayınlandı:

"CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa, Twitter'dan 'Hergele' lakaplı Ahmet Hakan'ın saldırıya uğradığını yazdı.

Çapa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Soranlar için; Evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğrayan Ahmet Hakan'ın hayati tehlikesi yok. Tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı."

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