T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Kanal 360 yöneticisi 'çıkarın Can Dündar p*zevengini o listeden dedi' Abim Deniz sansürlendi"

Can Yayınları’nın sahibi Can Öz, Kanal 360'ın ‘Abim Deniz’ kitabını sansürlediğini öne sürdü

01 Aralık 2014 14:07

Can Yayınları’nın sahibi Can Öz, Deniz Gezmiş’in mektuplarının yer aldığı ‘Abim Deniz’ kitabının Kanal 360 tarafından sansürlendiğini iddia etti. Öz, 3 haftadır en çok satanlar listesinde bulunan kitabın bir yönetim kurulundan üyesinin "Çıkarın lan o Can Dündar pe...'ini o listeden” sözleri üzerine kitabının Kanal 360’taki çok satanlar VTR'sinden çıkarıldığını öne sürdü. 

Can Öz’ün Twitter’dan yaptığı açıklamalar şöyle:

ETİKETLER

can dündarabim denizsansürkanal360can özcan yayınları
","articleSection":"Yaşam","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2014-12-01T14:07:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/kanal-360-yoneticisi-cikarin-can-dundar-pzevengini-o-listeden-dedi-abim-deniz-sansurlendi,278954","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/kanal-360-yoneticisi-cikarin-can-dundar-pzevengini-o-listeden-dedi-abim-deniz-sansurlendi,278954"}]

İlgili Haberler

Babası, banka soygunundan aranan Deniz Gezmiş'e hangi sözlerle seslendi?

Can Dündar, banka soygunu nedeniyle aranan Deniz Gezmiş ile babasının gazete üzerinden mesajlaşmasını köşesine taşıdı...

Deniz Gezmiş'in ağabeyinin cenazede taktığı şapka neyi simgeliyor?

Anne Mukaddes Gezmiş'in cenazesi, Selimiye Kışlası'nın karşısındaki Selimiye Camisi'nden kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi

At arabacısından Deniz Gezmiş'e: Atı perişan ettin, dikkat etsene!

Can Dündar, Deniz Gezmiş'in önceki gün vefat eden annesi Mukaddes Gezmiş ile yaşadıkları anıları köşesine taşıdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24