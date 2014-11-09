Yaşam
"Kanal 360 yöneticisi 'çıkarın Can Dündar p*zevengini o listeden dedi' Abim Deniz sansürlendi"
Can Yayınları’nın sahibi Can Öz, Kanal 360'ın ‘Abim Deniz’ kitabını sansürlediğini öne sürdü
Can Yayınları’nın sahibi Can Öz, Deniz Gezmiş’in mektuplarının yer aldığı ‘Abim Deniz’ kitabının Kanal 360 tarafından sansürlendiğini iddia etti. Öz, 3 haftadır en çok satanlar listesinde bulunan kitabın bir yönetim kurulundan üyesinin "Çıkarın lan o Can Dündar pe...'ini o listeden” sözleri üzerine kitabının Kanal 360’taki çok satanlar VTR'sinden çıkarıldığını öne sürdü.
Can Öz’ün Twitter’dan yaptığı açıklamalar şöyle:
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