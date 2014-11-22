Deniz Gezmiş'in ağabeyinin cenazede taktığı şapka neyi simgeliyor?

'68 Kuşağı’nın öğrenci hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş’in önceki gün vefat eden 94 yaşındaki annesi Mukaddes Gezmiş dün toprağa verildi. Mukaddes Gezmiş’in oğlu ve Deniz Gezmiş’in de ağabeyi olan Bora Gezmiş’in cenaze töreninde Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşını İstanbul'dan İzmit'e taşıyan gemi olarak bilinen "TCG F-240 Yavuz" simgeli şapka takması dikkat çekti. Bora Gezmiş, "Gelen tepkilere de bakıyorum çok sevilen Deniz’in annesi olarak, çok sevilen bir kadınmış. O da bizi mutlu ediyor" diyerek duygularını dile getirdi.

6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş’in annesinin cenazesi, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası birçok idam kararının verildiği ve şu anda 1. Ordu Karargâhı olarak kullanılan Selimiye Kışlası’nın karşısındaki Selimiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş'in annesinin vefatı nedeniyle aileye taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında sadece Kılıçdaroğlu'nun ayakkabısının olmaması dikkat çekti.

'68 Kuşağı’nın öğrenci hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş’in annesi önceki gün yaşamını yitirdi. Yakında olan sevenleri Gezmiş’in Üsküdar Selimiye’deki evine taziyeye gittiği uzakta olanlar ise telefonla yakınlarını arayıp başsağlığında bulunduğu öğrenildi.

‘Çok sevilen bir kadınmış’

Evde taziyeleri kabul eden Mukaddes Gezmiş’in oğlu Bora Gezmiş duygularını şöyle dile getirdi:

"94 yaşındaydı ama 114 yaşına kadar da yaşasaydı keşke, diyecektik. Belki yaşlı gözüküyor ama bir anneyle ne kadar uzun süre yaşarsan o kadar mutlu oluyorsunuz. Gelen tepkilere de bakıyorum çok sevilen Deniz’in annesi olarak çok sevilen bir kadınmış. O da bizi mutlu ediyor. Yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok kalabalık olacak. Burada kendi mahallemizden kendi camimizden kaldıracağız. Selimiye İlköğretim Okulu’nda öğretmenlik yapmıştı. Çok talebesi var. Talebeleri de arıyor. Çok seveni var. Seveni çoktu. Türkiye’nin her tarafından taziye mesajları aldık. Allah herkese böyle bir ölüm nasip etsin diyeceğim"

‘Acılar dolu bir kadındı’

Bora Gezmiş’in eşi Nural Gezmiş ise, "Dostlarımız sağ olsun. Bir insanın yaşayabileceği en büyük mertebeye kadar yaşadı. Acılar dolu bir kadındı. Ama metanetini hiç kaybetmedi. Acılarını da içine gömdü diyebilirim. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Onu en güzel şekilde yaşattık. Sevgiyle yaşattık. Nur içinde yatsın" şeklinde konuştu.

Mukaddes Gezmiş’in evinin bir bölümünü ise oğlu Deniz Gezmiş’e ayırdığı görüldü. Bu bölümde Deniz Gezmiş’in fotoğrafları ve onu anlatan kitaplar bulunuyor.

Kılıçdaroğlu ayakkabılarını çıkardı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş'in annesinin vefatı nedeniyle aileye taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında sadece Kılıçdaroğlu'nun ayakkabısının olmaması dikkat çekti.

Deniz Gezmiş’in 94 yaşındaki annesi Mukaddes Gezmiş’in vefatının ardından oğlu Bora Gezmiş, Selimiye Mahallesi Cami Sokak’ta bulunan evlerinde taziyeleri kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş’in annesi Mukaddes Gezmiş’in vefatı nedeniyle aileye taziye ziyaretinde bulundu. Taziye evine sadece Kılıçdaroğlu’nun ayakkabılarını çıkartarak girmesi dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun ayakkabısız olması Ermenek'te yırtık lastik ayakkabıları ile Türkiye'nin gündemine oturan Recep Gökçe için iktidara gönderme olarak algılandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da aileye taziye ziyaretinde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve Mustafa Sarıgül ile birlikte Bora Gezmiş’e başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, aile üyeleri ile sohbet etti.

Atatürk’ün naaşını taşıyan gemi: TCG-240 Yavuz

“Yavuz Zırhlısı” olarak bilinen Yavuz Muharebe Kruvazörü, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde önemli rol oynayan savaş gemisi olarak tanınıyor.

28 Temmuz 1914'te I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Goeben ve Breslau gemileri, İngiliz Akdeniz Donanması'nın takibinden kaçarak İstanbul'a gelmişler, ve 16 Ağustos 1914'te Osmanlı Donanması'na katılmışlardı. “SMS Goeben”, Osmanlı hizmetine girdiğinde Yavuz Sultan Selim veya kısaca Yavuz adını aldı. 1936 yılında adı resmen TCG Yavuz (Türkiye Cumhuriyeti Gemisi Yavuz) olarak değiştirildi. 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşını İstanbul'dan İzmit'e taşıdı. Yavuz, 1950 yılında hizmetten çekilene dek Türk Donanması'nın bayrak gemisi olarak görev yaptı.

TCG Yavuz, Alman hükümetinin Türkiye'nin gemiyi geri almaları teklifini reddetmesinin ardından 1973-1976 yılları arasında söküldü. Alman İmparatorluk Donanması tarafından inşa edilen gemilerin en son söküleni olan Yavuz, aynı zamanda tüm muharebe kruvazörleri ve drednotlar arasında en uzun süre hizmette kalanıdır.

Deniz Gezmiş’ten babasına mektup

Deniz Gezmiş, tutuklu bulunduğu dönemde babasına yazdığı mektupta şöyle seslenmişti:

“Baba,

Sana her zaman müteşekkirim. Çünkü Kemalist düşünceyle yetiştirdin beni... Küçüklüğümden beri evde devamlı Kurtuluş Savaşı anılarıyla büyüdüm. Ve o zamandan beri yabancılardan nefret ettim. Baba, biz Türkiye’nin ikinci kurtuluş savaşçılarıyız. Elbette ki hapse atılacağız, kurşunlanacağız da… Tıpkı birinci Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi… Ama bu toprakları yabancılara bırakmayacağız. Ve bir gün mutlaka yeneceğiz onları…

Düşün baba, bugün hükümet işini gücünü bırakmış bizimle uğraşıyor. Çünkü bizden başka gerçek muhalefet kalmamış durumda… Ve hepsi Kemalist çizgiden sapmış durumdadırlar. Biz çoktan onları tarihin çöplüğüne atmış durumdayız.

Baba, Mektubuma son verirken seni, annemi, Bora’yı, Hamdi’yi devrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklarım.

Ya vatan ya ölüm!”