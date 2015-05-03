Kamu kuruluşlarına 50 lüks makam aracı alınacak!

Kamu kuruluşlarının talebi üzerine taşıt alımı yapan Devlet Malzeme Ofisi (DMO), en son 1 milyon 116 bin 500 liraya Mercedes S 600 L model zırhlı binek otomobil satın aldı. Mercedes-Benz Türk ile DMO arasındaki sözleşme 30 Mart’ta imzalandı.

İsa Sezen’in Zaman’da yer alan haberine göre, bu sene 2’si Cumhurbaşkanlığı’na, 20’si Başbakanlık’a olmak üzere 50 lüks makam aracı daha alınacak. Araç alımı, bakımı ve yakıtına yılda 3,3 milyar lira harcanırken en son 1 milyon 116 bin liraya Mercedes S 600 L model zırhlı otomobil alındı.

50 zırhlı otomobil

Ayrıca güvenlik önlemleriyle donatılmış 50 zırhlı otomobil daha alınacak. 2’si Cumhurbaşkanlığı, 20’si Başbakanlık, 20’si Dışişleri Bakanlığı, 5’i İçişleri Bakanlığı, 2’si Danıştay, 1’i Milli Savunma Bakanlığı, 1’i de Ulaştırma Bakanlığı’nın kullanımına verilecek. Adalet Bakanlığı ise hibe kapsamında 4 zırhlı makam aracı alacak. Kamu kuruluşlarına alınacak araçlar için ödenebilecek üst sınır her yıl kanunla belirleniyor. Ancak zırhlı makam araçlarıyla ilgili herhangi bir fiyat sınırı yok. Saray’a alınacak zırhlı araçların cinsi ve fiyatı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, diğerlerininki Maliye tarafından belirleniyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde kamudaki tüm araçların alımı, bakımı, onarımı ve yakıtının bir yıllık bütçe içindeki payının 3,3 milyar lira olduğunu açıklamıştı. 2015 bütçesine göre bu yıl kamuya toplam 8 bin 895 araç alınacak.

2015 Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bu yıl hangi kamu kurumuna ne kadar araç alınacağı detaylı olarak yer alıyor. Buna göre kamuya bu yıl 2.122'si binek otomobil, 6 bin 791'i minibüs, kamyon, ambulans ve otobüs olmak üzere toplam 8 bin 895 araç alınacak. Bu araçların 1.499'u kurumların döner sermayelerinden, 1.184'ü hibe yani bağış yoluyla edinilecek.

Cumhurbaşkanlığı'na 12 binek otomobil, 2 minibüs, 1 panelvan, 1 otobüs, 1 kamyon, 2 güvenlik önlemli zırhlı binek otomobil ve 6 adet 'diğer taşıt' adı altında araç alımı yapılacak. Başbakanlık'a 20'si zırhlı 199 binek 23 adet ise midibüs, kamyonet, otobüs olmak üzere toplam 222 araç alımı yapılacak.

En çok araç Emniyet'e

Kamu kuruluşları içinde en çok araç alımını Emniyet Genel Müdürlüğü gerçekleştirecek. Emniyet'e 255'i binek otomobil, 1.279'u minibüs, otobüs, kamyon olmak üzere toplam 1.534 araç alınacak. Sağlık Bakanlığı'na ise 20'si binek otomobil, 1.095'i ambulans, 201'i minibüs otobüs ve kamyon olmak üzere 1.316 araç alınacak. Milli Savunma Bakanlığı'na 728, Jandarma Genel Komutanlığı'na 595, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na 458, Adalet Bakanlığı'na 400, üniversitelere 271, Milli Eğitim Bakanlığı'na ise 265 araç alınacak. 2014 yılı sonu itibarıyla belediyeler hariç kamunun elinde toplam 96 bin 501 taşıt bulunuyordu.