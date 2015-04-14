Orman Bakanı Eroğlu'nun makam aracına 4 yılda 904 bin TL ödendi!

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Veysel Eroğlu’nun makam aracı 2012 model Mercedes S 500 L’ye 4 yılda ödenen kira bedeli 904 bin TL’ye ulaştı. Aracın sıfır fiyatı ise 887 bin TL. Ortaya çıkan tablo önümüzdeki dönemde, ‘Kiralama yerine satın alma daha ekonomik’ tartışmalarına neden olacağa benziyor.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Sayıştay’ın geçen yıl uyardığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı makam aracı kiralama bedeli, mart ayında yapılan ihaleyle 4 yılda 904 bin TL’ye ulaştı. Buna karşın kiralık makam aracı için temel kriter seçilen Mercedes S 500 L’nin sıfır satış fiyatı 2015 yılı fiyatlarıyla 887 bin TL’de kaldı.

Sayıştay tarafından bu yıl ocak ayında açıklanan Ağustos 2014 tarihli ‘Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2013 Yılı Denetim Raporu’nda, bakanlığın makam araç kiralamasına ilişkin özel bir bölüm yer aldı. Makam aracı kiralanması için bakanlıkça hazırlanan ihale şartnamesinde rekabete aykırı unsurlar bulunduğunu vurgulayan Sayıştay, “Makamlar için alınabilecek makam aracının azami satın alma bedelinin üstünde bir rakama bir yıllık kiralama yapmışsınız” tespitinde bulundu. Orman Bakanlığı ise Sayıştay’a, “Bazı hususlar dikkatten kaçmış. Gerek makam temsiline, gerekse güvenliğe uygun araç kiralıyoruz” yanıtını verdi.

İlk yıl 240 bin tl

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan “bakanlık makamı emir ve zatlarının hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet binek cinsi yabancı menşeili makam taşıtının sürücüsüz ve akaryakıtsız olarak kiralanması” ihalesinin ilki, 26 Mart 2012’de sonuçlandı. Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri tarafından kazanılan ihalede sözleşme rakamı 240 bin 900 TL oldu. Bir yıllık kiralamayı içeren ihalede aranılan koşullar; “otomobilin motor hacminin en az 5 bin cc olması ve 2012 model” olması olarak sıralandı. İhale şartnamesinde Mercedes Benz S 500 L veya dengi bir marka veya model şartı da yer aldı.

Makam aracı kiralama ihalesi, bir yıl sonra 2013 yılında tekrar yapıldı. Bu kez rakam 262 bin 800 TL’ye çıkarken; ihaleyi yine Platform Turizm kazandı. Ancak aranılan nitelikler düşürüldü. Otomobilin motor hacmi, “en az 4501 cc ve yukarısı” olarak aşağı yönlü revize edilirken; kilometresinin de 0-100 bin kilometre arasında olabileceği belirtildi. Model de, bir önceki yılla aynı tutularak 2012 olarak belirlendi. 2014 yılında da bakanlık ihaleyi tekrarladı. Bu kez şartlar otomobilin “2012 model ve üstü olması ve en az 4501 cc olması” olarak saptanırken; kilometresi için de “0-150 bin kilometre” sınırlaması getirildi. İhaleyi yine Platform Turizm Firması kazandı, firmanın imzaladığı sözleşmedeki rakam da 266 bin 515 TL oldu.

Fiyat yarıya indi

Bakanlık, son 3 yıldır olduğu gibi geçtiğimiz günlerde sonuçlanan ihaleyi de aynı firmaya verdi. 2 Mart’ta yapılan ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan ihalede, kazanan firma yine değişmedi, ancak ihale rakamında radikal bir düşüş oldu ve 134 bin 322 TL’ye inildi. Kiralanacak otomobilde aranılan özellikler ise kilometresi dışında aynen korundu; 2012 model ve üstü olabileceği belirtilirken; 200 bin kilometreye kadar yol yapmış otomobillerin de ihaleye katılabileceği şartnamede yer aldı.

Bakanlık: Yakıt ve sürücü dışındaki giderler dahil

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan ise Hürriyet’in soruları üzerine bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan konuyla ilgili sorularımıza yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun makam hizmetinde kullanılmak üzere, Kamu İhale Kanuna kapsamında açık ihale usulü ile 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller çerçevesinde araç kiralanmaktadır. Kiralama açık ihale ile yapılmakta olup, bütün firmaların iştirakine açıktır. İhale neticesi Kamu İhale Kurumu denetiminden geçmektedir. Araç kiralama bedeline yakıt ve sürücü hariç bütün giderler dahildir. (Bakım, onarım, kasko, sigorta, lastik değişimi, araç arızalandığında yerine ikame araç vb) Ayrıca yeni yapılan ve yapılacak kiralamalar 01.10.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullere göre yapılmakta olup, buna göre kiralama bedeli aracın kasko bedelinin aylık yüzde 2’sini aşmayacak şekilde yapılmaktadır.”