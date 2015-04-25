'Mehmet Görmez’in 1 milyonluk makam aracı özel siparişmiş'

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e alınan 1 milyon liralık 2014 model siyah Mercedes S500 4matIc L VISION makam aracıyla ilgili resmi yazışmaların ortaya çıktığı öne sürüldü.

Diyanet, bu aracın 322 bin liraya alındığını savunmuştu. Ancak ortaya çıktığı iddia edilen belgelerde, makam aracının fiyatının 1 milyon 006 bin 641 lira 64 kuruş olduğu görülüyor. Söz konusu belgelere göre, Diyanet’in araç satın alınmadan önce Devlet Malzemeleri Ofisi’ne (DMO) bir yazı gönderdiği ve makam aracında istenilen özellikleri de sıraladığı dikkat çekti.

'Yazışmalar ortaya çıktı'

Sözcü’den Ali Ekber Öztürk’ün haberine göre, Diyanet Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Uludağ imzasıyla Devlet Malzeme Ofisi’ne gönderilen yazıda, “Piyasa araştırması” yapıldığı ve 1 milyon 6 bin liralık Mercedes aracın beğenildiği vurgulandı. Yazıda alınacak aracın ‘’Yerli olmaması’’ ve bu nedenle Başbakanlık genelgesine aykırılık taşıması sorumluluğunun da Diyanet’e ait olduğu özellikle belirtildi. Alınacak makam aracında istenen özelliklere de yer verildi. Bunlar arasında “Arka koltuk eğlence sistemi” de var. Bu sistem, video, TV, müzik, internet ve oyun gibi ses ve görüntülü bölümlerden oluşuyor. Diğer istenen özellikler de şöyle: Ahşap süslemeler, kristal grisi deri, deniz kabuğu grisi konsol, surround ses sistemi, karartılmış arka ve yan camlar, keyless-go paketi, 360 derece kamera sistemi. Keyless-go sistemi aracın anahtarsız çalışmasını sağlıyor.

Kuruşu kuruşuna maliyet

1 milyon 006 bin 641 lira 64 kuruşa alınan Diyanet Başkanı Görmez’in makam aracının 2006 yılından bu yana yenilenmediği, eski aracın hizmette aksamalara neden olduğu, göreve giderken “Yolda kaldığı’’, bu nedenle yeni araç alındığı savunulmuştu.

Arabadaki özellikler şöyle:

Arka koltuk eğlence sistemi, Ahşap süslemeler, kristal grisi deri, deniz kabuğu grisi konsol, surround ses sistemi, karartılmış arka ve arka yan camlar, keyless-go paketi, 360 derece kamera sistemi.