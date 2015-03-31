'Müsteşarın, biri BMW beş makam aracı var'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘bürokratı’ olarak bilinen Faruk Özçelik'in biri Halk Bankası’ndan, toplam beş lüks makam aracı kullandığı ve korumayla dolaştığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın'ın haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bizzat bakan Akif Çağatay Kılıç, polis arabaları dahil 3 makam aracı kullanırken, müsteşar Özçelik’e biri lüks otomobil sınıfına giren BMW dahil 5 araç tahsis edilmesinin, hem Bakanlık, hem de AKP çevrelerinde huzursuzluk yarattığı iddia edildi.

Müsteşar Bey’in arabaları

Yine Çetinkaya Otomotiv’in bakanlığa kiraladığı 06 D. ...2 plakalı bir de BMW marka araca binen Özçelik’in Taşıt Tahsis Kanunu’na göre kamu görevinde lüks sınıf bu aracı kullanma hakkı yok. Ancak bu yasayı da 4 Fluence marka araca karşılık BMW alarak delen taşıt müdürlüğü araçların plakasını da sürekli değiştiriyor. Dikkat çekmemesi için 4 Fluence marka araca karşılık BMW marka füme renkli makam aracı şehir dışı programlarda görücüye çıkıyor. Bu araçlara ek olarak 2 adet Audi marka araç da yine müsteşarın emrinde.

25 müsteşarda yok

Faruk Özçelik, paralel yapılanma konusundaki görevden almalar ve hükümetin başlattığı kampanyanın ardından kendisine yönelik tehditleri gerekçe göstererek koruma alarak da dikkat çekti. MİT ve Başbakanlık müsteşarı dışında 25 Bakanlık müsteşarı dışında tek korumaya sahip olan üst düzey bürokrat da yine Özçelik.

4 polis, dijital koruma

2011’de kurulan bakanlığın tüm kadrolarını torba yasa ile boşa çıkaran Özçelik, kendi personelinden bile çekinir halde. Özel korumanın yanı sıra ilk kez bakanlık giriş çıkışlarını polisler korumaya başladı. 4 polis düzenli olarak bakanlık giriş kapılarında nöbet tutuyor. Parmak izi ile 6. kata çıkılsa bile Özçelik’in, makamına girmek için de damar okuma sisteminden geçmek gerekiyor. Bu denli güvenlik önlemi CIA’de MİT’te bile henüz yok. Özçelik’in tüm spor tesislerinin deprem başta olmak üzere her türlü denetimini yapan bakanlığın 25’e yakın spor kontrolünü sokağa terk ettikten sonra bu önlemleri alması dikkat çekiyor.