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Yaşam

Kamu çalışanları bayramda 9 gün tatil yapacak; peki ya özel sektördekiler?

Bayram öncesinde tatil yapmayan özel sektör çalışanları fazla mesai ücreti alamayacak

17 Eylül 2015 15:48

Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamu kurumlarında Kurban Bayramı tatilini dokuz güne çıkaran yazıyı imzalamasının ardından, gözler özel sektöre çevrildi. Kamu çalışanlarının 21 Eylül'den itibaren 2,5 gün idari izinli sayılacağını öğrenen özel sektör çalışanlarının, o günlerin çalıştıkları kurumlarca tatil edilmemesi halinde fazla mesai ücreti almayacakları belirtildi.

Milliyet gazetesi yazarı, sosyal güvenlik uzmanı Prof. Cem Kılıç, bugünkü (17 Eylül 2015) köşe yazısında, “Özel bir şirkette çalışıyorum, Kurban Bayramı’ndan önceki 21-22-23 Eylül tarihlerinde çalışmaya devam edeceğim bildirildi, bu günler için fazla mesai ücreti alabilir miyim?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Başbakanlık, Kurban Bayramı’ndan önceki 21-22-23 Eylül tarihlerini kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için idari tatil ilan etti. İş Kanunu’nun 47. maddesinde kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde, işçilerin çalışmaksızın o günlerin ücretlerine hak kazanacakları, çalışırlarsa çalışmadan hak kazanacakları ücrete ek olarak çalıştıkları günün ücretinin ödeneceği ifade edilmiştir. Kanunun açık ifadesi karşısında kanunlarla resmi tatil olarak kabul edilmeyen idarenin kendi kararına dayanarak verdiği bu tür tatil günleri aynı kapsamda değerlendirilmemektedir. Bu nedenle Kurban Bayramı’ndan önceki 21 ve 22 Eylül ile 23 Eylül öğleye kadar olan sürede çalışılması halinde ek ücret hakkı olmayacaktır. Özel sektör işverenlerinin inisiyatif kullanarak o günleri kendi çalışanları açısından da izin günü sayma ihtimalleri bulunup, böyle bir uygulamaya gitmeleri halinde ise çalışanların ücretlerinden herhangi bir kesinti yapamayacaklardır.  



Bununla birlikte 23 Eylül öğleden sonradan başlamak üzere işçilerin Kurban Bayramı süresince çalıştırılmaları halinde o günlerin ücretlerine ek olarak çalıştıkları sürenin normal ücretini de alma yani iki günlük ücret alma hakkı doğuyor. Çalışana aylık olarak sabit bir ücret ödeniyorsa, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılması halinde günlük ücreti ayrıca hesaplanıp bu aylık ücretine eklenmesi gerekmektedir.”

 

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