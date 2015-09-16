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Kamu çalışanları için bayram tatili 9 gün oldu

Tatil 27 Eylül Pazar günü sona erecek

16 Eylül 2015 12:49

Kurban Bayramına sayılı günler kala resmi kararla bayram tatili 9 gün oldu. Kamu çalışanları 21 Eylül'den itibaren 2,5 gün idari izinli sayılacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamu kurumlarında Kurban Bayramı tatilini dokuz güne çıkaran yazıyı imzaladı.      

Başbakan imzaladı    


Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Davutoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 21 Eylül'den itibaren iki buçuk gün izinli sayılmasına ilişkin yazıyı imzalamıştır" denildi.

 

Hangi günler tatil olacak?   


Hürriyet'te yer alan habere göre, böylelikle 24 Eylül'deki Kurban Bayramı'nın bir gün öncesindeki yarım gün izinle başlayacak olan 4.5 günlük bayram tatili, 19 Eylül Cumartesi gününden 27 Eylül Pazar tarihine kadar devam edecek.
 

Asgari seviyede eleman bulunacak

 

Başbakanlık yazısında kamu yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınarak, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması da istendi.

Bakanlar Kurulu Ağustos ayında aldığı bir kararla okulların yeni eğitim ve öğretim yılına başlama tarihini de 14 Eylül'den, 28 Eylül'e kaydırmıştı.
 

Okullar bayramdan sonra açılacak

   
Belediye başkanları ve turizmciler, iç turizmin olumsuz etkilenmemesi için okulların açılış tarihinin 28 Eylül'e, yani Kurban Bayramı sonrasına bırakılmasını talep etmişti.

Başbakan Davutoğlu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak okulların açılış tarihinin 28 Eylül'e ertelendiğini duyurdu.

Böylece öğrencilerin yaz tatili, 14 Eylül'den 28 Eylül'e kadar uzamış oldu.

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