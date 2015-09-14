Kurban Bayramı'nda İstanbul'da ulaşım yüzde 50 indirimli

Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli hizmet vermesine karar verdi. Okulların açılacağı 28 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında da ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

DHA'da yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediye binasında gerçekleşen oturumda iki ayrı yazılı önerge ile ulaşım hizmetlerinin Kurban Bayramı boyunca yüzde 50, okulların ilk günü olan 28 Eylül Pazartesi günü de ücretsiz olarak hizmet vermesine karar verildi.



Özel araç kullanımının azaltılmasının hedeflendiği uygulamaya göre; 24-27 Eylül tarihleri arasındaki Kurban Bayramı boyunca İETT ve Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, toplu taşıma Entegre Özel Deniz Motorları, Metro, Tramvay, Hafif Metro ve Füniküler yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

İlk, orta ve liselerin açılacağı 28 Eylül Pazartesi günü de 06.00-14.00 saatleri arasında İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı. Kararda; İstanbul’da 4201 okulda 2 milyon 510 bin 917 öğrencinin ders başı yapacağı ve 16 bin servis aracının trafiğe çıkacağına dikkat çekilerek, okulun ilk günü vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe ek yük getirmemesi amaçlandığı belirtildi