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Satın alınan kurbanın hastalıklı çıkması durumunda para iadesi mümkün mü?

Tüketici Sorunları Derneği: Tüketici Kanunu’na göre bedel iadesi talep edilebilir veya yenilebilecek durumu varsa ayıp oranında bedel indirimi uygulanması gerekir

14 Eylül 2015 19:33

Alınan kurbanın hastalıklı çıkması durumunda Tüketici Kanunu’na göre; para iadesinin mümkün olabileceği bildirildi. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, kurbanlık hayvanın kesimden sonra hastalıklı çıkması durumunda "ayıplı mal" hükmünde olduğunu belirterek, "Tüketici Kanununa göre bedel iadesi talep edilebilir veya yenilebilecek durumu varsa ayıp oranında bedel indirimi uygulanması gerekir" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; satıcının adresini almayan çok sayıda tüketicinin mağduriyet yaşadığını bildiklerini ifade eden Ağaoğlu, tüketicilerin sağlık belgesinin kontrol edilmesi, satıcının tüm bilgilerinin alınması, ödenen bedelin makbuzunu alma ve satın alınan hayvanın orada bırakılmadan götürülecek yere intikal ettirilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

 

‘Ayıp oranında bedel indirimi’

 

Ağaoğlu, kurbanlık hayvanın kesimden sonra hastalıklı çıkması durumunda "ayıplı mal" hükmünde olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "6502 Sayılı Tüketici Kanunu’na göre bedel iadesi talep edilebilir veya yenilebilecek durumu varsa ayıp oranında bedel indirimi uygulanması gerekir. Örneğin; 5 bin liraya 7 kişi ortak olup bir dana aldı ve bu hayvan hastalıklı çıktı ama hastalık ciğerlerinde. Biz kestikten sonra şüphelendik, uzman veterinerlere müracaat ettik. Dediler ki, 'yiyebilirsiniz etini ama akciğeri sıkıntılı, bunu atın.' Peki bundan ne kayba uğrarız? Dediler ki, 'bu hayvan hastalıklı olduğu için 5 bin lira değil de etse etse 4 bin 200 lira eder.' Tüketici Kanunu, bize o 800 lirayı geri isteme hakkını tanıyor. Ayıp oranında bedel indirimi."

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