Kameramanın çelme taktığı Suriyeli mülteci Madrid'de teknik direktör olarak işe başlayacak

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen ve oradan da Almanya'ya gitmek isterken Macaristan'da bir kadın kameraman tarafından çelme atılarak yere düşürülen teknik direktör Osama Abdul Mohsen, Madrid'deki Ulusal Teknik Direktörler Eğitimi Birliği'nden (CENAFE) iş teklifi aldı. Teknik direktör olarak işe başlayacak olan Mohsen'in Türkiye'deki ailesinin İspanya'ya götürülmesi için girişimlere başlandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Macaristan'da kadın gazeteci Petra Lazlo'nun çelme attığı baba Osama Abdul Mohsen'in görüntülerini izleyen Madrid'deki Ulusal Teknik Direktörler Eğitimi Birliği (CENAFE) Almanya'daki kamplarda bulunan Mohsen ile temasa geçerek kendisine merkezlerinde Teknik direktör olarak iş verdiklerini açıkladı.

Osama Abdul Mohsen'in savaş öncesi Suriye'de 1. ligde bir takım çalıştırdığını öğrendiklerini vurgulayan CENAFE yetkilileri, Mohsen'e işin dışında bir ev vereceklerini ve halen Türkiye'de kamplarda bulunan ailesini de yanına getirmesi için girişimler başlattıklarını duyurdu. Bu karardan büyük sevinç yaşayan Suriyeli göçmen baba uzun yıllardır ilk defa ailesi için sevindirici bir haber aldığını söyledi.

Osama Abdul Mohsen Almanya'dan Madrid'e gelerek yeni evine yerleşecek ve buradan da teknik direktör olarak görevine başlayacak. Mohsen'in Türkiye'deki ailesinin ise önümüzdeki hafta Madrid'de olması bekleniyor.