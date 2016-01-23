Kamer Genç'in eşi Sevim Genç: Mücadeleci yapısı onu yıprattı

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, "Eşim, mücadeleci bir yapıya sahipti. Bu yapısı onu yıprattı" dedi.

Sevim Genç, eşinin vefat ettiği Gayrettepe Florance Nightingale Hastanesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eşinin kendileri ve ülke için önemli bir değer olduğunu belirten Genç, Türkiye için çok fedakârlık yaptığını söyledi. Genç, eşinin demokrasi, insan hakları ve laiklik için mücadele verdiğini anlatarak, "Büyük stresler yaşadı. Maalesef hastalıkla da mücadele etti. Amerika'da 'öldü, ölecek' dediklerinde o diriliyordu ve kalbi çalışıyordu. Burada da aynı mücadeleye devam etti. Son ana kadar kalbi durmadı. Hatta nefes alamıyordu ama kalbi çarpıyordu. Çok üzgünüz, sevenlerine, Tuncelililere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Eşinin ülkesini çok sevdiğini dile getiren Genç, şöyle devam etti:

"Ülkede kargaşanın olmasından, insanların birbirini öldürmesinden büyük üzüntü duyuyordu. Eşim, çok iyi niyetli, çok dürüst, içinde kin olmayan, insanları seven ve mücadeleci bir yapıya sahipti. Bu yapısı onu yıprattı. Durumu bir hafta 15 gündür ağırlaştı. Kanser acısı çekmedi."

“Barış adamıydı”

TBMM Başkanvekili, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ise Türkiye’nin önemli bir insanı kaybettiğini, Genç'in kendine has üslubuyla mücadele eden biri olduğunu söyledi.

Kamer Genç'in başta laiklik olmak üzere Cumhuriyeti ayakta tutan değerlerin savunucusu olduğunu dile getiren Hamzaçebi, "Barış adamıydı. İnsan haklarını ve özgürlüğü savunan biriydi. Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanaydı. Uzun yıllar birlikte olduk. Üzgünüm, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Genç'in yakını Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Genç ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk siyasetinde 7 dönem Tunceli milletvekili seçilmiş olan, demokrasinin ve insan haklarının ve hukukun yılmaz savunucusu Kamer Genç yakalandığı amansız hastalıkla 14 aydır mücadele ediyordu. Tedavi ve mücadelesi sonucunda bugün saat 17.10 sıralarında hayatını kaybetmiştir. Hastanede tedavi gördüğü süre boyunca desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Cenazesi yarın Kartal Cemevi’nde yapılacak törenle kaldırılacaktır. Daha sonra hava şartlarına göre program kamuoyuna açıklanacaktır."