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İşte Kamer Genç'in vasiyeti

Kamer Genç'in vasiyetini Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez açıklamıştı

22 Ocak 2016 21:09

Eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç 76 yaşında hayatını kaybetti. Genç bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Rahatsızlığı nedeniyle hastanede bulunan Genç'in vasiyetini Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez açıklamıştı.

Söylemez, "Ben iyileşemezsem, bana bir şey olursa, beni Türk bayrağına sarın ve Tunceli'ye gömün"vasiyetinde bulunduğunu açıkladı. Pankreas kanseri nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören eski CHP milletvekili Kamer Genç'i ziyaret eden ve ailesiyle görüşen Söylemez, Genç'in vasiyetini duyurmuştu.

 

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