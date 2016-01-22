Kamer Genç hayatını kaybetti

CHP eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kamer Genç, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Vasiyetini açıklamıştı

Ulusal Kanal'da yayınlanan Alternatif programına katılan Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, Kamer Genç'in vasiyet olarak "Ben iyleşemezsem, bana bir şey olursa beni Türk bayrağına sarın ve Tunceli'ye gönderin" dediğini iletmişti.

Kamer Genç kimdir?

1940'da Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Ramazanköy'de doğdu. Fakir bir Alevî ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kamer Genç'in babası Ali Genç yazları İstanbul Silahtarağa'da amelelik yapmaktaydı. 1960'da Ankara'da Maliye Okulu'na yatılı olarak girdi. Ancak okulun tamirata alınması nedeniyle öğrenimine bir süre Tunceli Lisesi'nde devam etmek zorunda kaldı. Ardından Maliye Okulu'na geri döndü. Bir yandanda babasının yanında çalışıyordu. Bu dönemde kardeşi Hıdır kızamık hastalığından yaşamını yitirdi. 1966'da Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni (Şu anki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) bitirdi. Okulla birlikte Maliye Bakanlığı'nda staj da yaptı ve Bingöl'e vergi kontrol memuru olarak atandı.



1966 yılında girdiği Danıştay sınavını kazanan tek isim oldu. 1974-1976 yılları arasında Paris'te bulundu. Danıştay Tetkik Hakimliği ve Danıştay Savcılığı görevlerini yaptı. Danıştay'daki görevi 12 Eylül'ün ardından son bulan Genç, 1981 yılında Tunceli'den Danışma Meclisi Üyeliği'ne ve Başkanlık Divanı kâtip üyeliğine seçildi. 1983'te çok partili yaşama yeniden dönüşle birlikte Kamer Genç siyaseti sürdürme kararı alarak, Tunceli'den bağımsız milletvekili adayı olmaya karar verdi. Ama Danışma Meclisi'nde adaylığı veto edildi. 1983-1987'de mali müşavirlik yaptı. Ardından 4 dönem milletvekili seçildi. 1993'ten 1995'e kadar, 1996'dan 1999'a kadar ve 2001-2002 arası TBMM Başkanvekilliği yaptı. Ardından 2002 seçimlerinde DYP'nin barajın altında kalması dolayısıyla milletvekili seçilemedi. 2007 şeçimlerine bağımsız olarak katılıp milletvekili seçilmiştir. 1 Haziran 2010 tarihi ile birlikte eski partisi CHP'ye geri dönmüştür.



1966'da Danıştay sınavını kazanınca köyüne dönerek, ilkokuldan beri tanıdığı ve Tunceli Lisesi'nde beraber okuduğu Sevim Genç'i ailesinden istetti; Sevim Genç'in babası durumu olumsuz karşıladı. Ankara Solfasol köyünde öğretmenlik yapmakta olan Sevim Genç, babasının olumsuz görüşlerine karşın Kamer Genç'in evlilik teklifini kabul etti. 1967 yılında evlendiler. Seçkin ve Seçil isimli iki çocukları oldu. Kamer Genç iyi düzeyde Fransızca bilmektedir.