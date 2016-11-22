KAMER araştırması: Kadınların yarısı çocukken evlendirildi, yüzde 30'u 18 yaşından önce anne oldu!

KAMER’in 23 ilde yaptığı araştırmaya göre, kadınların yüzde 51’i 18'inden önce evlendirilmiş. Yüzde 32,5'i henüz çocuk yaştayken çocuk doğurmuş. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan psikolog Prof. Dr. Ufuk Sezgin “Çocuklar, değil tecavüzcüyle, 18 yaşından önce kimseyle evlendirilmemeli" dedi.

Çiçek Talhaoğlu’nun Bianet’te yer alan haberine göre, KAMER’in Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 23 ilde yaptığı araştırmaya göre, bu bölgede yaşayan kadınların yüzde 51’i 18 yaşın altında evlendirildi.

Kadınların yüzde 4’ü 10-15 yaşında, yüzde 28’i 16-18 yaşında doğum yapmış. Yani henüz çocuk yaştayken çocuk doğuranların oranı yüzde 32,5.

Ufuk Sezgin, “18 öncesi evlendirilenlerin ruh sağlığı ve fiziksel sağlığı 18 yaşından sonra evlenenlerden anlamlı oranda daha fazla bozulmuş” diyor.

Araştırmaya katılan bin 569 kadının yüzde 14,5’i 10-15 yaş arasında, yüzde 37’si 16-18 yaş arasında evlendirilmiş.

Sezgin, “15 yaş öncesi evlendirilmiş kişilerin hem anne hem babaları tarafından olumlu davranışlar diyebileceğimiz öpme, okşama, takdir etme gibi davranışları çok daha az yaşadıklarını gördük” diyor; “Hep ’15 yaşından önce evden kaçıp evlendi, kendi kaçtı’ denir. Bir kız çocuğu 15 yaşından evinden kaçıyorsa bunun bir sebebi vardır. Bunlardan en önemlisi de ebeveyn davranışlarıdır. Yani evde görmediği sevgiden, ilgisizlikten, takdir edilmeyip belki de tam tersi davranışlara maruz kalmaktan kaçıyor. Bu noktada da, evliliğin ne kadar rızaya dayandığı tartışılır.”

“18’inden önce evlendirilenlerde intihar düşüncesi daha fazla”

Prof. Dr. Sezgin, ölü doğum oranlarının da 18 yaş altı çocuk doğuranlarda daha yüksek olduğunu vurgularken, “Buna rağmen doğurdukları çocuk sayısı ortalaması 5, yani kuluçka makinesi gibi kullanılmışlar” diyor.

“Bu da mı yetmedi, eşlerinden daha fazla şiddet görmüşler. 18 yaşından önce evlendirilenlerin ölüm, intihar düşünceleri çok daha fazla.

“Zannetmeyin ki 18 yaşından sonra evlendirilenlerin durumu şahane. Ama çok keskin bir fark var ki, o da 18 yaşından önce evlendirilmenin insan sağlığına çok büyük yaşamsal tehdit oluşturacak ciddi sonuçları olduğudur.

“18 yaş altında evlendirilenlerin önemli bir bölümü, canına kıyabileceğini sık sık düşündüğünü, sinirlerinin bozulduğunu ve bunun karşısında hiçbir şey yapamadığını, kendini bitkin hissettiğini söylüyor. Kendi kendilerine ‘ölsem de kurtulsam’ dediklerini ifade ediyorlar. 18 yaşından sonra evlenenlere oranda çok daha fazla baş ağrısı ve uykusuzluk çektiklerini söylüyorlar.

“Yani bu kız çocukları, bedenen ve ruhen evliliğe hazır değiller. Erken yaşta evlendirilmelerini travmatik bir olay olarak değerlendirebiliriz, 18’inden önce cinsel ilişkiye de maruz bırakılıyorlar.

“Çocuklar, değil tecavüzcüyle, 18 yaşından önce kimseyle evlendirilmemeli.”