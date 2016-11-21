Cinsel istismar önergesini veren AKP'li vekil: Önergemiz doğru, gerekirse düzeltme yapılabilir!

TBMM'ye cinsel istismar önergesini getiren 6 AKP'li milletvekilinden birisi olan Ramazan Can, istismar düzenlemesi için muhalefetle görüşeceklerini söylerken "Gerekirse düzeltme yapılabilir" dedi. Can, verdikleri önergenin doğru olduğunu da savundu.

AKP’li Mustafa Elitaş da "Cinsel istismar önerimizin doğru olduğunu savunuyoruz. Amacımız mağduriyet yaratmak değil. Muhalefetin değişiklik önerisi varsa bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP ve MHP: Önergenizi çekin!

Elitaş, daha sonra CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ü arayayarak farklı bir önergeye sahip olup olmadıklarını sordu. Gök de Elitaş'a "Niçin önerge verelim, yanlışınıza ortak olmayız, önergenizi çekin" yanıtını verdi.

MHP'li Akçay ise yaptığı açıklamada "Önerimiz düzenlemenin geri çekilmesi" dedi.

3 gün geçti, muhalefet aranmadı

Öte yandan çocuklara cinsel istismarda bulunan kişinin, evlilik koşuluyla cezasının kaldırılmasını düzenleyen önergenin kamuoyundan büyük tepki görmesi sonrasında Başbakan Binali Yıldırım, 'muhalefetle görüşün, gerekli düzeltmeyi yapın' talimatı vermişti. Cuma günü verilen bu talimata karşın aradan geçen üç günde ne CHP ne de MHP aranmıştı. AKP'li Elitaş, daha sonra CHP'li Gök'ü arayarak konu hakkında fikir aldı.

CHP: AYM’ye göndereceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Şu saate kadar bizimle temasa geçen olmadı. Aile Bakanı karabatak gibi kafayı gömdü, olay Adalet Bakanı üzerinden gidiyor. Başbakanın talimatına rağmen bizi kimse aramadı, randevu istemedi" dedi.

Özel, söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya açıkça aykırı olduğunu belirtti. Düzenlemenin yeniden ele alınması için Meclis Komisyonu'na getirilerek, tüm sosyal tarafların, kadın ve çocuk derneklerinin, çocuk istismarıyla ilgilenen bilim insanlarının çağrılarak bilimsel ve toplum vicdanına uygun bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. CHP olarak düzenlemenin geçmemesi için içtüzük ve kanunların verdiği her türlü hakkı kullanacaklarını vurgulayan Özel, "Engellemek için elimizden geleni yapacağız, yine de geçirirlerse Anayasa Mahkemesine göndereceğiz" dedi.

MHP: Yanlışa göz yummayız!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da başbakanın talimatına rağmen MHP'nin aranmadığını belirterek, "İktidar partisinden haber bekliyoruz. Ama bu haliyle geçmez. Yanlış ve kötü bir düzenleme. Yanlışa göz yummayız. Yarın oylama yaparsa karşı çıkacağız. Böyle bir düzenleme ülkemiz adına milli ayıp olur. Asla kabul etmiyoruz" dedi.

Önergede ne vardı?

Önergenin metni şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının Geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesinz ve teklif ederiz.



"(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suçqan azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir."