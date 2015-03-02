Kadir İnanır İmralı'ya gidecek İzleme Heyeti'nde yer alacak mı?

HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, çözüm sürecinde “niyet beyanı”nı geçtiklerini ikinci aşamaya geçiş için görüşmelere devam yönünde irade beyanında bulunulduğunu söyledi.İmralı’ya gidecek İzleme Heyeti’nde ise sinema oyuncusu Kadir İnanır’ın olacağı iddia ediliyor.

Hükümet ile HDP heyetinin yaptığı ortak açıklamayı Baluken, niyet beyanının Öcalan tarafından birinci aşama olarak belirlendiğini ikinci aşamanın ise onaylama aşaması olacağını söyledi. Baluken, “Çağrının ikinci aşaması Sayın Öcalan tarafından yapılacak. Meclis bünyesinde kurulacak bir komisyonunun ve sivil toplumun devreye girmesini önemsiyor. Bu Meclis komisyonunun Kürt meselesinin tarihi ile ilgili hakikatleri araştırma, barışma veyüzleşme temelinde oluşması ve yine sivil toplum temsiliyetlerinin bulunması son derece önemli. Bu kurum temsilcilerinin olduğu bir toplantıda Sayın Öcalan tarihi çağrıyı kendisi yapacak. Kongre ile ilgili belli süreçler de netleşmiş olacak” dedi.

6 isim arasında yer alıyor

Namık Durkan'ın Milliyet'te yayımlanan haberine göe, sürecin ilerlemesi durumunda sahadaki durumu denetleyecek olan müzakereleri izleme heyetinin sorumluluğunun geniş bir alanı kapsayacağı öğrenildi. 10-15 kişiden oluşacağı ifade edilen İzleme Heyeti’nde görev alanların hepsinin İmralı’da yapılacak müzakereye katılmayacağı, belirlenen isimler arasından seçilecek 5 ya da 6 ismin adaya gideceği kaydedildi.

Müzakereleri tarafsız olarak izleyecek heyetin kimlerden oluşacağı konusunda HDP ile devlet heyeti arasında mutabakata varılmıştı. Dolmabahçe’de yapılan son toplantıda izleme heyetinde yer alacak isimler de gündeme geldi. Öcalan’la devlet heyeti arasında yapılacak müzakereye ilk etapta katılacak 6 isimden ikisinin sanatçı Kadir İnanır ile İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan olması bekleniyor.