Kadir İnanır: 'Oradaydınız' diye kaba kelime kullandı, Erdoğan'a kırgınım

Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan Kadir İnanır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Kaya'ya Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde yönelik saldırılara ilişkin 'Hepiniz oradaydınız' sözlerinden ötürü kırgın olduğunu söyledi.

CNN Türk'te Şirin Payzın'a konuşan Kadir İnanır, çözüm sürecine destek verdiğini bir kez daha vurguladı.



Kürtlere karşı yapılan haksızlığa tepki gösteren İnanır, eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını istedi. PKK lideri Abdullah Öcalan için kullanılan, "Aktör" tanımlamasına da karşı çıkan İnanır, "Aktör diyorlar. Peki kadın olursa ne diyeceğiz" diye konuştu.



İnanır Öcalan'ın rolüne işaret ederek, "O halkının önderi, lideridir" ifadelerini kullandı.



İnanır, sürece destek verdiği için karşılaştığı eleştirileri de, "birileri bizim sevdiğimiz Kadir abimiz gitti bu işlere bulaştı diyorlar. Açık söyleyelim bu mesele çözülmezse hiçbirimizin hayatı güvencede olmaz" diye konuştu.

'Süreçten ilk elini çeken bunun altında kalacak'

Sürecin sona ermesinin çok kötü şeylere yol açacağı uyarısında bulunan İnanır, "Hiç bahsetmek istemiyorum çok kötü şeyler olacak. Ve bu süreçten ilk elini çeken bunun altında kalacak" diye konuştu.

'Erdoğan'a kırgınım'

Ahmet Kaya'nın çok yakın dostu olduğunu belirten Kadir İnanır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırgınlığını şu sözlerle fade etti:

"Bana abi diyen bir insan ama bir konuşmasında biraz kırıldım. Bu Ahmet Kaya meselesinde. Asla kullandığı o insanlar içerisine kendimi koymadım. Çünkü Ahmet Kaya sevgisini benim kadar bu ülkede hiç kimse özümseyemez haklarını da kimse savunamaz. O her yaptığı şarkıyı gelir ilk önce bana okurdu. Böylesine sevdiğim bir insandı. Ben o olay olurken orada yoktum görmedim dedim. Oradaydınız diye bir de kaba kelimeyle kullandı. Buna tabi aynı şeyle cevap vermek bana yakışmazdı. O yüzden kırgınım"

İnanır daha önce verdiği bir demecinde de çözüm sürecine ve HDP'ye destek vermiş ve HDP'ye yönelik saldırılara tepki göstermişti. İnanır'ın aynı zamanda İzleme Kurulu için de ismi geçiyor.