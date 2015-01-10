Kadir İnanır: Siyaset yapmak isteseydim 5 dönemdir yapardım

Sinema sanatçısı Kadir İnanır, Hakların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili adayı olacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Kadir İnanır, 5. Yılmaz Güney Kürt Kısa Film Festivali'ne katılmak için geldiği Batman'da, gazetecilerin söz konusu iddialarla ilgili sorusu üzerine, "Ben parlamentoda çalışmayı düşünmüyorum" dedi. Sözlerini, "Aktif siyaset yapmak isteseydim 5 dönemdir yapardım" şeklinde sürdüren İnanır, şunları kaydetti:

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "Hiç böyle bir şey düşünmedim. Şimdi de emek vermiş insanların emeğinin üzerine, gidip ben böyle bir şeye talip olmam. Ayrıca benim karakterime de böyle bir şey yakışmaz. Hem istemiyorum hem de böyle bir durum var. Onun için ben parlamentoda çalışmayı düşünmüyorum. Bu çalışmalarım daha iyi."

"HDP'den teklif geldi mi?" sorusuna ise İnanır, "Gelse de söylemem. Başka partilerden çok geldi" yanıtını verdi.