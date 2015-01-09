Demirtaş: Kadir İnanır'la görüşmeyi elbette isteriz

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, genel seçimlerde Kadir İnanır'ın HDP'den aday olacağı şeklindeki haberler için "Kadir İnanır'a ne adaylık teklifimiz gitmiştir ne de kendisinden bir kabul gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Parti genel merkezinde, son siyasal gelişmelerle seçim hazırlıklarının değerlendirildiği HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesi Demirtaş, gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bir gazetecinin "Bülent Arınç dün yüzde 6'yı bile alamayacağınızı söyledi. Ayrıca çözüm süreci ekseninde eğer HDP baraj altı kalırsa süreç dağa taşınır endişesi de var Arınç'ın da Mehmet Ağar ve Deniz Baykal örneğini vererek, 'Onlar dağa çıkmadı, HDP baraj altında kalırsa böyle bir şeyi izlememeli' açıklaması oldu.



Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Demirtaş, "Biz emin olun ki, Bülent Arınç'ın hevesini kursağında bırakacağız, hiç şüpheniz olmasın" ifadesini kullandı. Arınç'ın, HDP'nin seçimlerde baraj altında kalmasını çok istediğini öne süren Demirtaş, partisinin baraj gibi bir sorunu almadığını ve barajı aşacaklarını söyledi.



Demirtaş, "baraj utancının kendi utançları olmadığını" belirterek, "AKP'nin 12 yıldır iktidarda bulunmasına rağmen bir türlü kaldırmadığı bir utançtır. Bülent Arınç beyefendi, HDP'yi bu şekilde baraj altında bırakmak için manipülasyon yapacağına, barajı neden kaldırmadıklarını, bu utanca neden sahip çıktıklarını izah etse daha anlamlı olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

'AKP barajı kaldırmak zorunda kalacak'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yüzde 10'dan daha fazla oy alarak ileriki dönemde barajı, anlamsız hale getireceklerini ifade eden Demirtaş, "Göreceksiniz, AKP barajı kaldırmak zorunda kalacak. Çünkü bu barajın konulma nedeniz biziz. Biz, parlamentoya girmeyelim diye Cunta, darbe hükümetinin, döneminin bir kararıydı bu. Biz, yüzde 10 barajını rahatlıkla aşacağımız için önümüzdeki dönem baraj tartışması kalmayacak" diye konuştu.



Demirtaş, söz konusu barajın çözüm sürecini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine "Seçim sonrası ortaya çıkacak durumu görmek lazım. Şimdiden 'Şöyle olur, böyle olur' demek yanlış olur. Fakat parlamentoda temsiliyet adil olmazsa, parlamentonun meşruiyeti tartışılır, HDP'nin varlığı tartışılmaz. O haliyle hükümet nasıl süreci yürütür? Bunun cevabını onların vermesi lazım, bizden istenmemesi lazım. Gayrimeşru bir oluşum, hükümetle nasıl süreci yönetecekler, kendilerine bu soruyu sormak lazım" ifadelerini kullandı.

'Öcalan tartışmalardan rahatsız'

Demirtaş, "Abdullah Öcalan'ın yapılacak İmralı ziyaretinde bir ateşkes çağrısı yapacağı konuşuluyor. Böyle bir ihtimal var mı?" sorusuna "Bilemiyoruz, arkadaşlarımız bir iki gün içinde muhtemelen giderler. Tartışmaları orada göreceğiz, izleyeceğiz. Heyetimiz gidince tartışmaları izleyecek, dönüşte de kamuoyuna bilgi verecek. Ne tartışılacağını bilmiyoruz, müzakere başlayacak mı başlamayacak mı, karşılıklı ne adımlar atılacak?" cevabını verdi.



"Öcalan'ın serbest kalması hep tartışılıyor, onun düşüncelerini bir de sizden alabilir miyiz" sorusu üzerine Demirtaş, şunları söyledi: "Kendisinin böyle bir talebi yok. Kendisi şunu söylüyor; 'Kapıyı açsalar, buyrun çık deseler, çıkmam. Benim buraya konulma nedenim ne ise onun ortadan kalkmış olması lazım, benim çıkmam için. Ben, siyasi nedenlerle buraya konuldum ve siyasi davası olan bir insanım. Bununla ilgili hiçbir adım atılmadan 'Öcalan'a özgürlük, Apo'ya af çıkacak' şeklindeki söylentilerden ben rahatsız oluyorum. Çünkü ben, böyle bir beklenti içerisinde değilim' diyor. Dışarıda tartışmalar yürütülüyor ama bu kendisinin bir talebi ya da beklentisi değil. 'Eğer Türkiye bir gün normalleşirse, benim buraya konulma gerekçem ortadan kalkarsa, herhalde devlet beni burada tutmak için bu kadar para harcamaz' diyor."

KCK’nın açıklamaları kendini bağlar

Demirtaş, "KCK'nın yaptığı yeni bir açıklama var. Gençlerin tekrar 'öz savunma'ya geçeceği konuşuluyor, nasıl yorumluyorsunuz?" sorusunu, "KCK'nın açıklamaları kendilerini bağlar" şeklinde yanıtladı.

'Kadir İnanır ile görüşmek isteriz'

Genel seçimde Kadir İnanır’ın HDP'den aday olacağı şeklindeki haberlerin hatırlatılması üzerine Demirtaş, "Bir görüşmemiz olmadı. Bu, bizden kaynaklı bir açıklama değil. Herhalde yakıştırmışlar, böyle bir gelişme önümüzdeki günlerde olur mu göreceğiz. Biz, kendisiyle görüşmek elbetteki isteriz. Bütün toplumsal kesimlerin hepsiyle görüşmeler yapacağız, sevgili Kadir İnanır da bunlardan biridir ama ne adaylık teklifimiz gitmiştir ne de kendisinden bir kabul gelmiştir bu aşamada" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Paris'teki silahlı saldırılarla ilgili olarak "Daha önce 3 Kürt kadın devrimcinin oradaki katliamı üzerine bir protesto gösterisi olacaktı ayın 10'unda. Bir heyetimiz de bunun için Paris'e gidiyordu. Gitmişken bu son katliamla ilgili de yerinde bazı gözlemler yapacak, bilgiler toplayacak" dedi.