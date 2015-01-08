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Kadir İnanır'dan HDP'den aday olacak iddialarına yanıt

Kadir İnanır daha önce verdiği bir röportajda, '6-7 Ekim'i HDP'lilerin yaptığına inanmıyorum, bu ülkede umut veren tek siyasetçi Selahattin Demirtaş' dedi

08 Ocak 2015 16:50

Çözüm sürecinde aktif bir rol üstlenen ve Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan Kadir İnanır'ın HDP'den İstanbul milletvekili adayı olacağı iddia edildi. İddialara cevap veren İnanır, "Ben aktif siyaseti hiçbir zaman düşünmedim. Böyle bir niyetim olsaydı 35 yıl önce kabul ederdim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İnanır, "Ben aktif siyaseti hiçbir zaman düşünmedim. Böyle bir niyetim olsaydı 35 yıl önce kabul ederdim. Bana yıllarca milletveki olmam için çok teklif geldi ama mesajlarımı filmlerimle vermeyi tercih ettim. Yani bana HDP'den böyle bir teklif gelmedi, gelse de kabul etmem" açıklamaalrında bulundu.

 

'Umut veren tek siyasetçi Demirtaş'

 

İnanır, Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajında söylediği ‘6-7 Ekim'i HDP'lilerin yaptığına inanmıyorum’, 'Bu ülkede umut veren tek siyasetçi Selahattin Demirtaş' açıklamasıyla dikkat çekmişti.

 

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