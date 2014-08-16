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Politika

Kadınlardan Amberin Zaman'a destek için imza kampanyası

Başbakan Erdoğan'ın Amberin Zaman'a yönelik 'aşağılık kadın' söylemine tepki gösteren kadınlar Erdoğan'a özür dileme çağrısında bulundu

16 Ağustos 2014 00:44

Kadınlar, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “aşağılık kadın” söylemlerinin hedefinde yer alan gazeteci Amberin Zaman’a destek vermek için imza kampanyası başlattı. Erdoğan’ın gazeteci Zaman’dan özür dilemesinin istendiği kampanya İngilizce olarak dünya çapında imzaya açıldı.

Çağrı metninde “Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde miting meydanında ‘gazeteci kılığında militan, edepsiz ve aşağılık kadın’ olarak nitelediği ve kalabalığa yuhalattığı Amberin Zaman’ı, ‘İslam’a hakaret etmekle’ suçladığı hatırlatılarak özür dileme çağrısında bulunuldu.

Metinde Amberin Zaman’ın bu şekilde hedef alınması kabul edilemez. Bu saldırı onun namusuna ve profesyonel kimliğine olduğu kadar özgür Türk basınına karşı yapılmış pervasız bir saldırıdır. Bir kadın ve gazeteci olarak Amberin Zaman’a yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır” ifadeleri yer aldı.

İmza kampanyasına katılmak için tıklayınız..

 

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