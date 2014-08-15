'Amberin Zaman’ı ve Berkin Elvan’ın annesini yuhalatmak terbiyesizliktir'

BugünTV’de yayınlanan Erkam Tufan'la Analiz programına katılan Birikim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Laçiner, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın gazeteci Amberin Zaman’ı ve Berkin Elvan’ın annesini yuhalatmasına ilişkin "Terbiyesizliktir, otoriter ve olgunlaşmamış kişiliklerin işidir’ diye konuştu

Ömer Laçiner, Analiz programında şunları söyledi; "Erdoğan’ın vazgeçemediği bir üslubu var yani mesela bir Berkin Elvan’ın annesini meydanlarda yuhalatabiliyor.

Bu sadece otoriter ve olgunlaşmamış bir kişilik değil terbiyesizliktir. Bu ayıptır memleketin geleneğine göreneğine bile aykırıdır.

Tabii geleneğine aykırı yani neticesinde Amberin Zaman, Taraf gazetesi yazarı çok özür dileyerek bunu ifade etmek zorundayım yani ağza alınmayacak “aşağılık kadın dedi” diyebilir mi?

Erdoğan için terbiye kuralları edep kuralları falan geçerli değil, başkaları için geçerli. Erdoğan’a kalkıp da "Bu yaptığınız edepsizliktir" diyemezsiniz. “Bana edepsiz de ne demek falan diye” ama o herkese aşağılık der, bir kadına der. Kadın da ne yapmış kadın bir konuda fikrini söylemiş.

'Oy verenler çılgınca alkışlıyor'

Ama şimdi ilginç bir şey var burada, oy verenler çılgınca alkışlıyor bunun izahı gerekir.

Bu Türkiye’nin en alt ahlaken moral olarak ve insani kaliteler bakımından ortanın altında olan kesimler alkışlıyor. Recep Tayyip Erdoğan “kalktım size duble yol yaptım” dediğinde onu alkışla iyi ama bir kadının üstelik yalan yani her iki kadın da yani Berkin Elvan’ın annesi hakkında ifade ettiği şey 'demir bilye attı' yalan. Bundan çekinmiyor yani Erdoğan’ın ahlaki bakımından potları bir iki değil.

'Özür de dilemiyor'

Orda Amberin Zaman bir kanaat söyledi 'nasıl olabilir' dedi buna benzer kanaatleri hepimiz de her yerde başbakanın kendisi de ifade etmiştir. Peki, bunlar ey namussuz kadın falan gibi lafları hak eder mi? Neredesiniz siz ya külhanda mısınız, yoksa Türkiye Cumhuriyetinin başbakanı mısınız? Bu dil konusunda kendini herhangi bir şeyle bağımlı duymuyor özür de dilemiyor.

Amberin Zaman’ın başına bir şey gelse birisi kalkıp bir şey yapsa bizim başbakanımız hiçbir suçluluk hissi duymayacak. Mesela Amberin Zaman için “aşağılık kadın diyen” ve bunu Twitter'da 'ya böyle bir şey ayıp ya edep yahu' dediğimde bir sürü insan 'hak etti' dedi. Şimdi bir Ogün Samast çıkar da Amberin Zaman’a Allah göstermesin bir şey olsa bunun sorumlusu kim?

Vallahi sorumlusu olan belli yani, bu kadar fazla orda gidip işte ne bilim insanlara kendilerinizi alkışlatıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz ve bu toplumu gaza getirebilecek laflar ediyorsunuz bunu bilmez mi bir başbakan ben öyle demedim ben git ona vur mu dedim diyecektir yani."