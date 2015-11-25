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Yaşam

"Kadınlar penis boyunu önemsemiyor"

Yapılan ankette kadınların yüzde 10 daha küçük penisi arzu ettiklerini söyledi

25 Kasım 2015 17:28

Ünlü dergi Cosmopolitan, internet sitesinde penis boyutu ile ilgili anket yaptı. Bu ankete katılanların yüzde 89’u erkek arkadaşının penis boyunu önemsemediğini söyledi.

Yaşları 18 ve 34 arasında değişen 1100 katılımcıların yüzde 96’sı kadınlardan, yüzde 4’ü erkeklerden oluşuyordu.

GZone’un haberine göre katılımcıların çoğunluğunun erkek arkadaşlarının penis boy ortalaması, inik halde 9 cm ve ereksiyon halinde 13 cm olarak belirtildi.

Büyük çoğunluk erkek arkadaşının penis büyüklüğünden memnun iken yaklaşık yüzde 10 seviyesindeki katılımcılar erkek arkadaşlarının cinsel organlarının daha küçük olmasını arzu ettiklerini bile söyledi.

Katılımcıların büyük çoğunluğu, çok fazla orgazma ulaşmadıklarını ancak ulaştıklarında da bu orgazmın sadece penetrasyon ile alakalı olmadığının altını çizdi.

 

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