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Yaşam

İki üniversite kadınların tercihlerini araştırdı; tek gecelik ve uzun süreli ilişkilerde arzulanan penis boyu ne?

California Üniversitesi ve New Mexico Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kadınların uzun süreli ilişkide daha küçük penisten yana

05 Eylül 2015 16:41

Erkeklerin penis boyu, bunun cinsel tatminde etkili olup olmadığı konusu yıllardır tartışılır. California Üniversitesi ve New Mexico Üniversitesi'nden araştırmacılar bu konuda yeni bir sonuca ulaştı. 3D yazıcı ile 33 farklı boyutta penisin modeli yaratan uzmanlar kadınların 'ideal' bulduğu ölçü anlaşılmaya çalıştı.

75 kadının katıldığı araştırmada gönüllülere tek gecelik ve uzun süreli ilişkilerde hangi boyda penisi tercih ettikleri soruldu. Kadınların beklediği ortalama penis boyu tek gecelik ilişkilerde 16.3 cm olurken, uzun süreli ilişkide 16.0 cm oldu. PLOS One isimli bilimsel dergide yayınlanan makalede kadınların penis boyu tercihleri uzun süreli ilişkide daha küçük penisten yana oldu.

 

Ortalama penis boyu 13 cm olarak belirlenmişti

 

Kadınlara ayrıca çalışmada cinsel hayatlarının geçmişi ve orgazm olma sıklığı, ilişkide ağrı duyup duymadıkları soruldu. Bu yıl yapılan bir başka araştırmada İngiliz bilim adamları penis boyunda "normal" ölçünün 13.12 cm'in olduğunu ortaya koymuştu.

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