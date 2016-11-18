Kadınlar, mağduruyla evlenen cinsel istismarcıların cezasını erteleyecek tasarıya karşı sokağa çıkıyor!

TBMM Genel Kurulu’nda TCK’da değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısına son dakikada eklenen ve cinsel istismar suçlarında, fail ve mağdurun evlenmesi halinde cezasızlık öngören kanun önergesine karşı kadın örgütleri eylem çağrısı yaptı.

Önergeye göre, “cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanması geri bırakılıyor” ve hüküm verilmiş ise infazın ertelenmesine karar veriliyor. Evliliğin failin kusuruyla bitmesi halinde fail hakkındaki hüküm tekrar uygulanıyor. Önerge, açık oylamada 184 oyu bulamaması sebebiyle salı günü tekrar görüşülecek.

Yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından tüm Türkiye'den tepkiler yükseldi. İşte eylem yapılacak iller:

18 Kasım

İzmir- İzmir Kadın Platformu’nun çağrısıyla 18.30’da Alsancak Türkan Saylan önünde

Kocaeli- Kocaeli Kadın Platformu’nun çağrısıyla 18.30’da Belediye İş Hanı önünde

İstanbul- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun çağrısıyla 19.30’da Galatasaray Lisesi önünde

– Sarıyer’de Hacıosman Metro çıkışında 18.30’da

– HDK Kadın Meclisleri’nin çağrısıyla 14.00’da Kadıköy Kalkedon’da

– HDK Kadın Meclisleri’nin çağrısıyla 18.30’da Kadıköy Eminönü İskelesi’nde

Ankara- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun çağrısıyla 18.00 Mülkiyeliler Birliği 2. katta

Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla 18.30’da Yüksel Caddesi’nde

Bartın – Halkevci Kadınlar saat 15.00’den itibaren Bartın eski belediye önünde #TecavüzMeşrulaştırılamaz diyecek, canlı basın olarak tecavüz yasasını halka anlatacak.

Antalya- Antalya Kadın Platformu çağrısıyla 18.30 Attolos Meydanı’nda basın açıklaması yapılacak.

Çanakkale- Çanakkale Kadın Dayanışması saat 17.00’de Cuma Pazarı’nda hem 25 Kasım’a çağrı eylemi yapacak hem de önergeyi protesto edecek.

Eskişehir- Eskişehir Demokratik Kadın Platformu’nun çağrısıyla cumartesi saat 13.00 da Kanatlı AVM önünde basın açıklaması yapılacak.

İstanbul- Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu çağrısı ile 19 Kasım Cumartesi 18.00’de Kadıköy Süreyya Operası önünde eylem yapılacak.