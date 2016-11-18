CHP'li vekilden Bozdağ'a: 12 kişinin tecavüzüne uğrayan çocuk hangisiyle evlenecek!

CHP’nin Adalet Komisyonu üyeleri, kadın milletvekilleri Meclis'te ortak basın toplantısı düzenleyerek AKP'nin Genel Kurul'a getirdiği cinsel istismar suçunda yargılamaya ilişkin önergeyle birlikte yaşanabilecek vahim olayları anlattı. CHP Muğla Milletvekili Süha Aldan, "değişikliğin temelinde 15 yaşından küçük çocuğun rızasıyla ırzına geçilmesi olduğuna" dikkat çekti ve "Bunun adrese teslim bir düzeleme olduğu noktasındadır birinci olasılık" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yasayı eleştirerek "Bu ülkede 14 yaşındayken 12 kişinin tecavüzüne uğrayan çocuklara ne yazık ki şahit olduk; bu durumda çocuğun hangi tecavüzcüyle evleneceğine de yine Adalet Bakanlığı mı karar verecek? İktidar partisinin görevi hapisteki 4000 tecavüzcüyü Aklamak için kızların geleceği ile oynamak mıdır? Yoksa bir kızımızın canının daha yanmaması için kanunlar çıkarmak, politikalar oluşturmak mıdır?" dedi.

"Genellikle 15 yaşından küçük çocukların ırzlarına zorla geçildiğine" dikkat çeken Aldan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bu düzenlemeden cezaevindeki 4 bin kişinin yararlanacağı açıklamasının doğru olmadığını söyledi ve “Türkiye’de her yıl 16 bin 15 yaşından küçük çocuğa istismar yapılmış. Bunun büyük çoğunluğu bu çocukların arzuları dışında gerçekleşen şeylerdir. Böyle rıza ile olmuş olan örneklerin az olduğunu düşünüyoruz. Zorla ırza geçme bu kapsamda değil olmayacak. Ama bizim merak ettiğimiz 100 kişi belki yararlanacak. Bu 100 kişi kim. Bu 100 kişiden biri kim?" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nda son dakika getirdiği; "… cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16 Kasım 2016’ya kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesini ve CMK’daki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına, hüküm verilmişse cezanın infazının ertelenmesine" imkan veren düzenleme dün gece AKP’nin 165 milletvekilinin oyu ile kabul edildi. CHP’nin dün gece Adalet bakanı ile yaptığı anlaşma arayışları sonuç vermedi. CHP’liler gelecek hafta yapılacak oylamanın sembolik olduğuna dikkat çekiyor.

Aldan: 15 yaşındaki çocuğun rızasıyla ırzına geçilmesidir

CHP’lilerle basın toplantısı düzenleyen Süha Aldan’ın açıklamaları şöyle:

"Bu anlamda dün akşamki değişikliğin temelinde 15 yaşından küçük çocuğun rızasıyla ırzına geçilmesidir.Bunun adrese teslim bir düzenleme olduğu noktasındadır. Genellikle 15 yaşından küçük çocukların ırzlarına zorla geçilir. Bunun rızayla olduğunu varsayarsak çok azdır bu

27 sene hapis cezası alan çıkabilir

"CMK 231’inci madde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemeyi içermektedir. İki yıla kadar olan hapis cezalarını kapsar. Getirilen düzenlemede tam 27 sene hapsi cezası almış biri hakkında bu karar verilebilecektir. Bu düzenleme geçerse yarın ağırlaştırılmış müebbet alan biri hakkında bile uygulanabilir.

"Anayasa Mahkemesi iptal eder"

"Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırılık kabul ederek bu yasayı iptal eder. Bundan sonraki eylemlere de bunun uygulanmasının yolunu açar. Bu çocuk yaştaki evliliğe ortam sağlayan bir düzenlemedir. Çocuk yaşta evliliğin önü açıldığı gibi imam nikahı ile evliliğin önü açılmaya çalışıyor. Türkiye’de vahim bir düzenleme olduğunu hepimizin görmesi lazımdır.

"60 yaşında 11 yaşında bir kızı kandırıp razı edip ona cinsel istismarda bulunursa bu evlenmenin de yolu açılmaktadır. Görev yaptığım bir yerde cumhuriyet savcısı olarak 65 yaşında zengin bir adam itibarlı 12 yaşından küçük çocuklarla beraber olmaktan hoşlanıyor. Sokakta gezerken birini gördüğünde gidiyor ailesiyle görüşüyor ev veriyor, para veriyor o çocuğu alıyor en fazla 2 yıl kullanıyor. O zamana kadar 5 olmuş bu durum. Bir genç kızı gelinliği giydirip düğününü yaptığı zaman ırza geçme eylemi gerçekleşirse cezası çok ağır. ‘Bir genç kızın hayallerini baba ve annenin üç kuruşluk menfaati içini bozamam deyip baskın yaptırdım oraya’.

"Bu ancak 100 kişiyi ilgilendirir"

"Zorla ırza geçme bu kapsamda değil olmayacak. Ama bizim merak ettiğimiz 100 kişi belki yararlanacak. Bu 100 kişi kim. Adalet Bakanının ‘Ne yapalım bu işin tepki sağlayacağını biliyorum ama katlanacağım’ demesinin anlamı kim. Sayın Adalet Bakanının da mı üst aklı var. Türkiye’de her yıl 16 bin 15 yaşından küçük çocuğa istismar yapılmış. Bunun büyük çoğunluğu bu çocukların arzuları dışında gerçekleşen şeylerdir. Bunlar cebir şiddetle yapılmışsa büyük bölümü böyledir. Zaten bunlar bu düzenleme ile yaralanamayacak. Böyle rıza ile olmuş olan örneklerin az olduğunu düşünüyoruz. Mesela bakanlık açıklama yapsın hangi dosya bilelim isim isim.

"14 yaşında 12 kişinin tecavüzüne uğrayan çocuk"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yayınladığı basın açıklamasında: Bir çocuğu tecavüzcüsü ile evlendirmek ve ömür boyu onunla yaşamaya mecbur bırakmak, tecavüzcüyü ödüllendirmek, çocukları ise bir ömür psikolojik ve fiziksel istismarın ellerine bırakmak demektir. Bu ülkede 14 yaşındayken 12 kişinin tecavüzüne uğrayan çocuklara ne yazık ki şahit olduk; bu durumda çocuğun hangi tecavüzcüyle evleneceğine de yine Adalet Bakanlığı mı karar verecek? İktidar partisinin görevi hapisteki 4000 tecavüzcüyü Aklamak için kızların geleceği ile oynamak mıdır? Yoksa bir kızımızın canının daha yanmaması için kanunlar çıkarmak, politikalar oluşturmak mıdır?

"Tecavüz ve cinsel istismar suç olmaktan çıkarılıyor"

CHP’li Mahmut Tanal, AKP’nin Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’na eklemek istediği; “ … cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16 Kasım 2016’ya kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda CMK’deki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına, hüküm verilmişse cezanın infazının ertelenmesine..” imkan veren düzenleme ile ilgili olarak,

“Bu düzenleme ile tecavüzü, cinsel istismarı suç olmaktan çıkarıyorlar. Böyle bir durumda, yani suçun, suç olmaktan çıkarıldığı durumda, bu suça ortak olanlar,azmettirenler, yardım edenler, ortam hazırlayanlar, yani bu suçun işlenmesinde etkisi olan herkes aklanmış olacak. Bu kişiler hakkındaki kamu davaları düşecek ve/veya infazları kaldırılacak. Bu kabul edilebilir bir durum değil.

"Getirilmek istenen bu değişiklik ile tecavüzcüler ödüllendirilecek, kız çocuklarımızın hayatı kararacaktır. Bu düzenleme ile kız çocuklarımız toplumdan soyutlanacak, özellikle cemaat yapılanmalarının artık su götürmez gerçek olduğu Türkiye’de, kız çocuklarımız evlere hapsedilecek ve sesleri duyulamayacak."