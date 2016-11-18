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Adalet Bakanı: Tecavüzcü ile evlenerek cezadan kurtulma imkanı getirilmemiştir

"Bunun aksini iddia edenler,konuyu bilerek ve isteyerek çarpıtanlardır"

18 Kasım 2016 13:01

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'na getirilen çocuk istimasarı düzenlenmesinde yer alan "Mağduruyla evlenen cinsel istismar suçlusunun cezası ertelenebilecek" önergesine ilişkin "Tecavüzcü ile evlenerek cezadan kurtulma imkanı getirilmemiştir" dedi. Bakan Bozdağ "Bunun aksini iddia edenler,konuyu bilerek ve isteyerek çarpıtanlardır." ifadesini kullandı.

Bozdağ, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cebir,tehdit,hile ve iradeyi sakatlayan başka bir nedenle cinsel istismar suçunu işleyenler (tecavüzcüler),bu düzenlemeden yararlanamaz" diye yazdı.

10 başlık altında Tweet atan Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

1)) Tecavüzcü ile evlenerek cezadan kurtulma imkanı getirilmemiştir. Bunun aksini iddia edenler,konuyu bilerek ve isteyerek çarpıtanlardır.

2) Cebir, tehdit,hile ve iradeyi sakatlayan başka bir nedenle cinsel istismar suçunu işleyenler (tecavüzcüler), bu düzenlemeden yararlanamaz.

3)Düzenleme; cebir, tehdit, hile ve iradeyi sakatlayan başka bir sebeple birlikte olanları, yani tecavüzcüleri kesinlikle kapsamamaktadır.

4)Düzenleme; sadece evlenmiş; ama yaş şartı nedeniyle nikah yapamamış olanların,resmî nikahla evlenmeleri halinde uygulanacaktır.

5)Küçük yaşta evlilikleri önlemek için Türkiye'de en önemli tedbirleri Ak Parti hükümetleri aldı

5) Eski TCK.'daki,evlenerek cezadan kurtulmayı sürekli sağlayan düzenlemeyi (Eski TCK. 423,434'ü) Ak Parti, 2004'te yürürlükten kaldırdı.

6)Eski TCK.'da "adabı umumiye ve nizamı aile aleyhine cürümler"başlığı altında düzenlenmiş cinsel saldırı suçlarını,...

7)Yeni TCK.'da;"kişilere karşı suçlar" kısmında,"vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar"arasına Ak Parti hükümeti aldı.

8)Eski TCK.'daki evlenme vaadiyle kızlık bozanın,aynı kızla evlenmesi halinde cezayı düşüren düzenlemeyi de Ak Parti kaldırdı(Eski TCK.423)

9)Erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için zorunlu eğitimi 12 yıla Ak Parti hükümeti çıkardı.

10)Çocukları/kadınları korumak için Anayasaya pozitif ayrımcılığı koyma dahil önemli adımları atan Ak Parti'yi buradan vurmak,haksızlıktır.

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Adalet BakanıBekir Bozdağçocuk istismarı

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