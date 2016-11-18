83 kadın örgütünden ortak bildiri: Tecavüzü aklayacak hiçbir yasayı kabul etmiyoruz!

83 kadın örgütü, cinsel istismar suçlarında, fail ve mağdurun evlenmesi halinde cezasızlık öngören kanun önergesi hakkında bir açıklama yaparak "Tecavüzü aklayacak hiçbir yasayı kabul etmiyoruz" dedi.

Bianet'in haberine göre; önergenin 16 Kasım 2016 tarihine kadar çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarında failin mağdurla evlenmesi durumunda cezanın önce askıya alınması, zamanaşımından sonra da affedilmesini öngördüğünü belirten kadınlar, bunun yanısıra hükümetin TCK madde 103’ün düzenlemesi ile de cinsel ilişkiye rıza yaşını 12’ye indirmek istediğini de hatırlattı.

Kadın örgütleri, bu iki yasa değişikliğiyle ortaya çıkan tabloyu şöyle özetledi:

“Cinsel ilişkiye rıza yaşının 15’ten 12’ye indirilmesi anlamına gelecek 103. madde değişikliği, süren ceza davalarındaki ve bundan sonra gerçekleşecek istismarlardaki failleri korumaya hizmet ediyor.

“17 Kasım gecesi sunulan önerge cinsel istismar faillerine geriye dönük ceza affı getiriliyor. Önerge geçmiş cinsel suçları aklayarak, çocuk istismarcılarını affetmeyi hedefliyor.

“Bundan böyle Türkiye’de kız çocuklarının 12 yaşından itibaren cinsel saldırıya ve zorla evlilik şiddetine maruz bırakılmasının ‘yasal zemini’ hazırlanıyor.”



Türkiye’de, kadınların ve kız çocuklarının kazanılmış haklarına yönelik tehditler ve saldırıların artarak devam ettiğini belirten kadınlar, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu değişikliğin ve önergenin kabul edilmesi, 2004 yılında TCK Reformu sürecinde TCK Kadın Platformu tarafından değiştirilmesi talep edilen ve kadın örgütlerinin verdiği mücadele ile değiştirilen ‘mağdurun tecavüzcü ile evlendirilmesi durumunda failin affedilmesi’ maddesinin geri gelmesi demektir. Bu ise kadın ve kız çocuklarının kazanılmış yasal haklarında büyük bir geriye gidiştir!

“Tüm dünya çocukların cinsel istismarı ile mücadele ederken, çocuk yaşta zorla evlendirmeler yasaklanırken hatta asgari evlilik yaşı yükseltilirken, Türkiye’deki bu geriye gidiş son derece vahimdir. Cinsel ilişkiye rıza yaşını 12’ye indirmek isteyenler de, çocuk istismarı mahkûmlarına af önergesi verenler de, oylamada ‘Evet’ diyenler de bu yanlışlarından derhal geri adım atmalıdır. Aksi takdirde onarılamaz sonuçlar doğuracak bir adım atmış olacaklar, çocuk ve kadın haklarını Meclis eliyle gasp etmenin yolunu açacaklardır.”

Kadınlardan çağrı

Örgütler, tüm kadınlara, siyasi partilere ve medyaya çağrı yaptı:

“Kadın ve çocukların mevcut yasal haklarını korumak için verilen mücadeleye destek olmaya,

“Önergenin geri çekilmesine ve 103. maddenin, kadın ve çocuk hakları örgütleriyle birlikte, çocukları mağdur etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesine,

“Torba yasanın tümünün oylanacağı 18 Kasım saat 14:00’de başlayacak TBMM oturumu öncesinde TCK 103. maddenin bu torbadan çıkartılması için sesimize ses vermeye çağırıyoruz.”

İmzacı örgütler: 17+ Alevi Kadınlar, Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Aka-Der Kadın Faaliyeti, Akdam – Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği, Ankara Feminist Kolektif, Ankara Kadın Platformu, Antalya Feminist Kolektif, Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Avrupa Kadın Lobisi Türkiye, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Bağımsız Kadın Derneği Mersin, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, BPS Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu, Buca Evka-1 Kadın Kültür Ve Dayanışma (Bekev), Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi -Elder, Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev), DİSK Kadın Komisyonu, Engelli Kadın Derneği – Enkad, Erktolia, Eşitiz – Eşitlik İzleme Kadın Grubu, Eşitlik Koalisyonu Kadın Grubu, Eşitlik ve Adalet İçin Kadın Grubu, Eşit Yaşam Derneği, Filmmor Kadın Kooperatifi, Göz Altında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu, Göztepe Dayanismasi L’animo Kadın Grubu, Günebakan Kadın Derneği, Hevi LGBTİ Derneği, İHD Ankara Şube Kadın Komisyonu, İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Ka-Der – Kadın Adayları Destekleme Derneği, Ka-Der – Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi, Kadav – Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın Emeği Derneği, Kadın Emeği Kolektifi, Kadın Özgürlük Meclisi, Kadın Partisi, Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği, Kadın Koalisyonu, Kagider – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Kahdem – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi, Kampüs Cadıları, Kayseri Kadın Dayanışma Derneği, KESK Kadın Meclisi, Keskesor LGBT, Kırmızı Biber Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Kocaeli Kadın Platformu, Koza Kadın Derneği , Lezbiyen Biseksüel Feministler , Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Mor Çetele, Mor Dayanışma, Mor Pusula, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, Muğla Kadın Dayanışma Grubu, Özgür Genç Kadın, Pembe Hayat LGBTT Derneği, Samandağ Kadın Dayanışma Derneği, Sosyal Dayanışma Ağı – SODA, Sosyalist Kadın Meclisleri, SPOD – Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği , Şiddetsizlik Merkezi’nden Kadınlar, TCK 103 Kadın Çalışma Grubu, TMMOB İstanbul Kadın Komisyon, TODAP – Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu, TTB Kadın Hekimlik Kadın ve Sağlığı Kolu, Türk Kadınlar Birliği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi Derneği, Üniversiteli Kadın Kolektifi, Vakad’ın Emekçileri (Faaliyetleri durdurulan), Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği, Yeni Demokrat Kadın, Yeryüzü Kadınları, Yeşil Feministler , Yoğurtçu Kadın Forumu.