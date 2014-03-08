Kadınlar Günü'nde öldürüldü mü, intihar mı etti?

Iğdır'ın Mürşitali Köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 21 yaşındaki Alime Yarşi, tabanca ile vurulmuş olarak bulundu. Alime Yarşi, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Ermenistan sınırı yakınlarındaki Mürşitali Köyü'nde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul'a çalışmaya giden Mehmet Salih Yarşi'nin eşi Alime Yarşi, evdeki odasında tabanca ile başından ağır yaralanmış şekilde bulundu.

Sağ kulağının arkasından giren kurşunla yaralanan Alime Yarşi'yi eşinin kızkardeşi Ayten Yarşı yaralı buldu. Aile fertleri, hemen 112 Acil Servisi aradı. Alime Yarşi, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Bunun üzerine İstanbul'a çalışmaya giden eşi Mehmet Salih Yahşi'ye durum bildirildi. Alime Yarşi'nin intihar mı ettiği, yoksa bir cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Evde bulunan yakınları ise gözaltınan Alime Yarşi'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.