Kadınlar, 'kadın cinayetlerine dur' demek için yürüyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 23 Kasım Pazar günü saat 15.00’te Taksim Tünel’den Galatasaray Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirecek. Kadınlar, Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü'nde kadın cinayetlerine 'dur' demek için yürüyecek.

Son yıllarda artan kadın cinayetleri ve şiddetine karşı düzenlenecek olan yürüyüş birkaç ilde gerçekleştirilecek. 23- 25 Kasım arası İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara ve Bursa’da gerçekleştirilecek olan yürüyüşe sanatçılarda destek verecek.

'Adalet biziz susmayacağız, kadın cinayetlerini susturacağız'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu “Adalet biziz, susmayacağız, kadın cinayetlerini durduracağız” sloganıyla tüm kadınları eyleme davet ediyor. Platform yaptığı açıklamada, “Beş ilde birden kadın cinayetlerini durdurmak içi şehir merkezlerinde, muhatap kurumların önünde olacağız” dedi.

Sanatçılar tüm kadınları eyleme davet ediyor

Kadın sanatçılar, Kadın Cinayetlerini Durdurma Platformu’nun düzenleyeceği eyleme destek vermek ve kadınların maruz kaldığı cinayetlere ve şiddete karşı dikkat çekmek için bir video hazırladı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 25 Kasım eylem çağrısını içeren videoda Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray, Sinem Öztürk, Selin Demiratar ve Deniz Çakır kamera karşısına geçti.