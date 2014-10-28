CHP, kadın cinayetleri için Meclis araştırması verdi

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in hazırladığı araştırma önergesinde, "Ülkemizde her geçen gün bir kadın cinayeti yaşanmaktadır. Yalnızca 2014 yılının ilk 9 ayında 207 kadın öldürülmüştür. Bu 207 cinayetin 23’ü geçen ay olan eylül ayında meydana gelmiştir" dendi.

2013'de 214, 2012’de 135, 2011’de 121, 2010'da 165 ve 2009’da 105 kadın cinayete kurban gitti. Cinayetlerin bölgelere göre dağılımında, Marmara ilk, Ege ve Akdeniz bölgeleri 2. ve 3. sırada yer alıyor. Dibek, "Okuma yazma oranı en yüksek ilk üç bölgede bu cinayetlerin yaşandığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Okumuş olmak ile de cinayetlerin önüne geçilememesi, sorunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne sermektedir" diyor.

'İstanbul Sözleşmesi'ne rağmen...'

CHP'nin 'Bir kadın politikasının oluşturulması, koruyucu ve kollayıcı tedbirlerin alınması' gerekçesiyle verdiği Meclis araştırma önergesinde İstanbul Sözleymesi'ne dikkat çekildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Şiddete maruz kalan kadınlar hakkında devletin ölüm riski ve durumun aciliyeti göz önüne alınarak her türlü önlemi almasını öngören “Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi”, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesine ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a rağmen, uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle erkek şiddeti ve kadın cinayetleri artarak devam etmektedir.

Hükümetin bir kadın politikasının olmadığı gibi kadın cinayetlerinin önlenmesine katkıda bulunacak, şiddete maruz kalan kadınlar hakkında devletin ölüm riski ve durumun aciliyeti göz önüne alınarak her türlü önlemi almasını öngören “Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi” hükümlerini de yerine getirmemektedir. Çıkarılan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a rağmen gerekli ve yeterli önlemler halen alınamamaktadır. Her geçen sene bir önceki seneye göre kadın cinayeti sayısı artmaktadır".

