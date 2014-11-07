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Yaşam

Kadın cinayetinde 'öldürme hakkımı kullandım' savunması!

39 yaşındaki Fatih Vanlı, kendisinden boşanma davası açan eşi Firdevs Vanlı’yı 13 bıçak darbesiyle öldürdü

07 Kasım 2014 10:53

39 yaşındaki Fatih Vanlı, kendisinden boşanma davası açıp ayrı yaşayan eşi 37 yaşındaki Firdevs Vanlı’yı hakkında 'koruma kararı' bulunmasına karşın 13 bıçak darbesiyle öldürdü. Yakalanan Vanlı, adliyeye götürülürken kendisini "Öldürme hakkımı kullandım" diyerek savundu.

DHA'da yer alan habere göre cinayet, merkez Kocasinan İlçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde önceki gün(5 Kasım 2014) saat 23.30 sıralarında işlendi. Firdevs Vanlı, 'Aile içi şiddet ve geçimsizlik' nedeniyle 5 ay önce eşinden boşanmaya karar vererek, evden ayrıldı. Annesinin evinde oturmaya başlayan Firdevs Vanlı, bu sürede içinde de eşinden şiddet görmeye devam etti. Argıncık Polis Merkezi’ne başvuran Firdevs Vanlı için 'koruma kararı', eşi Fatih Yanlı için de 'uzaklaştırma' kararı alındı.

Çocuklarını yetiştirme yurduna veren Firdevs Vanlı, bir süre Kadın Sığınma Evi'nde kaldıktan sonra ailesi tarafından kiralanan Mersin’deki evine geçti.

 

Çocuklarını görmeye gelmişti

 

Fatih Vanlı, Kayseri’ye önceki gün çocuklarını görmek için gelen Firdevs Vanlı’yı yurdun çıkışında takip etti. Eşinin kaldığı evi belirleyen Fatih Vanlı, konuşmak için gece yeniden bu eve geldi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine Fatih Vanlı, zemin katta bulunan evin balkonuna tırmanıp, kapıyı kırarak içeri girdi.

Eşi Firdevs ile tartıştıktan sonra 13 yerinden bıçaklayan Fatih Vanlı saldırının ardından kaçtı. Saldırı sonucu ağır yaralanan kadın sağlık ekipleri olay yerine gelemeden yaşamını yitirdi.

 

'Öldürme hakkım varmış, yeni öğrendim'

 


Polis ekipleri, eşini öldürdükten sonra kaçan Fatih Vanlı’yı Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesinde bulunan arkadaşının evinde buldu.  Vanlı, ifadesi alındıktan sonra Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Nöbetçi mahkemeye götürülen Fatih Vanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilerin eşini neden öldürdüğü sorusuna, "Öldürme hakkımı kullandım. Böyle bir hakkı yeni öğrendim" dedi.
 

 

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