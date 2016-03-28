Kadın öğretmene 'kız öğrencisine cinsel istismar' iddiasıyla dava açıldı; 45 yıla kadar hapsi isteniyor

Ankara’da bir okulda matematik öğretmeni olan H.K.Y. ismindeki kadın, 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor. Ailenin şikâyeti üzerine soruşturma açılan öğretmen H.K.Y’nin, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, çocuğun cinsel istismarı ve çocuğu müstehcen yayınları seyretmeye teşvik” suçlarından 45 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara’nın Çankaya İlçesi’ndeki bir okulda görev yapan kadın matematik öğretmeni H.K.Y.’nin, 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Taciz olayı, kızının cep telefonunu kontrol eden anne tarafından, öğretmen H.K.Y.’nin genç kıza gönderdiği çıplak halde çekilmiş fotoğraf ve videoların bulmasıyla savcılığa yansıdı.

Şikâyet üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, psikolog eşliğinde genç kızın ifadesini aldı. Öğretmeniyle samimi bir ilişki yaşadıklarını ve kendi isteğiyle evinde kaldığını anlatan öğrenci, H.K.Y.’den şikâyetçi de olmadı. Ancak soruşturma, mağdurenin 15 yaşından küçük olması nedeniyle annesinin şikâyetiyle devam etti. H.K.Y. ise taciz olayı ortaya çıkınca intihar girişiminde bulunduğu ve Ankara Üniversitesi Ruh Sağlığı Hastanesi’nde kapalı koğuşa yatırıldığı ileri sürüldü.

“İlişkiye girmedik”

Savcılık tarafından ifadesi alınan öğretmen H.K.Y., “Mağdure benim öğrencimdir. Aramızda cinsel bir yakınlaşma olmadı. Video ve fotoğrafları göndermemi kendisi istedi. Neden gönderdim bilmiyorum ama öğrencimle cinsel ilişki yaşamadım” dedi.

Ancak savcılık, ele geçirilen video, fotoğraflar ile cinsel istismarı dikkate alarak öğretmen hakkında dava açtı. İddianamede, “H.K.Y.’nin aynı okulda eğitim gören kız öğrencisi ile cinsel ilişki yaşamaya başladığı, birlikte gittikleri bir AVM’nin tuvalet ve otoparkında aracın içinde sarılarak öptüğü, cinsel istismarda bulunup oral seks yaptırdığı” ileri sürüldü.

Mağdurenin kendi rızası ile evine gitmiş olsa da 15 yaşından küçük olması nedeniyle cinsel istismara uğradığı süre boyunca H.K.Y. tarafından “hürriyetinden yoksun bırakıldığı” belirtilen iddianamede, H.K.Y.’nin psikolojik tedavi görmesi nedeniyle tutuklamaya sevk edilmediği kaydedildi. Öğretmen H.K.Y’nin, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, çocuğun cinsel istismarı ve çocuğu müstehcen yayınları seyretmeye teşvik” suçlarından 45 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.